Giải mã câu đố mẹo gây sốt: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

(VTC News) -

Những câu đố mẹo luôn là cách thú vị để rèn luyện khả năng quan sát và tư duy logic. Chỉ với một câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy tính đánh lừa, người chơi rất dễ bị cuốn theo những suy nghĩ quen thuộc và bỏ qua đáp án đơn giản.

Lần này, thử thách dành cho bạn là: “Con gì đập thì sống, không đập thì chết?”. Nghe qua tưởng dễ nhưng không ít người phải “đứng hình” vì càng nghĩ càng thấy có quá nhiều đáp án có vẻ hợp lý.

Bạn đã có câu trả lời của riêng mình chưa?

Con gì đập thì sống, không đập thì chết ( Ảnh minh họa )

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.