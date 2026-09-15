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Xuất bản ngày 15/09/2026 06:59 AM
Xuất bản ngày 15/09/2026 06:59 AM

Câu đố người tự tin nhất cũng 'đầu hàng': Cái gì có thể nuốt chửng mọi thứ?

(VTC News) -

Có một thứ tưởng như vô hình nhưng lại đủ sức nuốt từ đồ vật, thời gian đến cả những điều vĩ đại.

Khi vừa đọc lướt qua câu hỏi ‘Cái gì có thể nuốt chửng mọi thứ?’ dễ khiến nhiều người liên tưởng đến một loài sinh vật khổng lồ hay hiện tượng kỳ bí. Tuy nhiên, đáp án lại không hề đi theo lối suy nghĩ thông thường.

Nếu bạn yêu thích những màn thử thách trí não, đây chắc chắn là câu đố không nên bỏ qua. Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ, đưa ra đáp án của riêng mình rồi kiểm tra xem liệu bạn có phải là một trong số ít người tìm được lời giải ngay từ lần đầu tiên hay không.

Cái gì có thể nuốt chửng mọi thứ? ( Ảnh minh họa )

Cái gì có thể nuốt chửng mọi thứ? ( Ảnh minh họa )

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé!

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