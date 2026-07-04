Đỏ mắt tìm mua chung cư sổ đỏ lâu dài tại Hạ Long, thị trường chờ 'làn gió mới'

(VTC News) -

Căn hộ dịch vụ áp đảo, dù lực cầu ở thực ngày càng tăng

Theo Quy hoạch chung tỉnh Quảng Ninh vừa được phê duyệt, đến năm 2030, dân số toàn đô thị dự kiến khoảng 2,23 đến 2,32 triệu người, tăng khoảng 50% so với hiện tại. Đến năm 2040, dân số dự kiến đạt 2,98 đến 3,10 triệu người; đến năm 2050 đạt khoảng 3,60 đến 3,80 triệu người.

Trong khi đó, khoảng 80% diện tích đất đai của tỉnh là đồi núi. Điều này đồng nghĩa với việc quỹ đất đô thị sẽ ngày càng khan hiếm và loại hình nhà ở cao tầng sẽ sớm bùng nổ, tương tự kịch bản phát triển tại Hà Nội hay TP.HCM.

Tại Bãi Cháy, phần lớn các ô đất đều được quy hoạch xây tòa thương mại - dịch vụ.

Thực tế, Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh có thị trường chung cư phát triển từ khá sớm. Tuy nhiên, hiện nguồn cung cao tầng tại Hạ Long vẫn chủ yếu phục vụ mục đích du lịch - nghỉ dưỡng. Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường cao tầng tại Hạ Long đã mở bán gần 11.000 căn, nhưng tất cả đều thuộc loại hình thương mại - dịch vụ.

Theo anh Trần Xuân Kiên, một môi giới có 12 năm làm nghề tại đất mỏ, dù người Quảng Ninh từ lâu đã quen với cuộc sống tầng cao, nhưng thời hạn sở hữu chỉ 50 đến 70 năm của căn hộ thương mại - dịch vụ chính là điểm yếu “chí mạng” khiến người mua “chùn tay”.

Thực tế này được phản ánh rõ qua những con số “biết nói”. Theo Batdongsan.com.vn, những căn hộ được săn đón bậc nhất vịnh di sản đều là các sản phẩm có pháp lý sổ đỏ lâu dài. So với năm 2023, hiện giá bán của các căn hộ này đã tăng trung bình 88-100%, phản ánh nhu cầu lớn của nhóm khách hàng an cư.

“Tuy nhiên, những dự án này đều đã cũ, tuổi đời ngót nghét cả thập kỷ. Ví dụ Green Bay Tower đã mở bán từ năm 2012, còn The Sapphire Residence ra mắt từ năm 2017. Các chung cư này cũng chỉ thuộc phân khúc bình dân hoặc trung cấp, khó lòng đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của khách hàng hiện nay”, anh Trần Xuân Kiên chia sẻ.

Chị Nguyễn Xuân Trang, một nhà đầu tư kỳ cựu tại Hạ Long, chỉ ra một “gót chân Asin” khác là các tòa căn hộ dịch vụ thường được xây gần biển để khai thác du lịch, và vì thế lại cách xa bệnh viện, trường học...

Dẫn chứng tại khu vực Bãi Cháy, chị Trang cho biết, nhiều dự án view vịnh nhưng cách bệnh viện, trung tâm thương mại tới gần 10km, sinh hoạt thường ngày khá bất tiện. Thậm chí, khoảng cách tới các cơ sở giáo dục như Trường Đại học Hạ Long hay Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Quảng Ninh) còn lên đến 20 km.

“Tôi thấy hiếm ai chọn an cư tại những dự án này”, chị Trang cho biết.

Sắp có chung cư cao cấp, sổ đỏ lâu dài tại vị trí đắc địa nhất Hạ Long

Bắt đầu từ cuối tháng 6/2026, thị trường bất động sản Hạ Long đã râm ran về sự xuất hiện của cụm tòa chung cư mới. Hé lộ các thông tin ban đầu, ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc SSM Group chi nhánh Quảng Ninh cho biết, đây sẽ là những sản phẩm do đích thân Vinhomes phát triển tại siêu đô thị Global Gate Hạ Long.

Các tòa chung cư được quy hoạch tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có tầm view trực diện vịnh di sản.

“Trong vài năm trở lại đây, Vinhomes rất hiếm khi xây chung cư. Việc họ bất ngờ ’tái xuất‘ chứng tỏ khu vực này thực sự rất đắc địa. Có thông tin rằng dự án sẽ thuộc tiêu chuẩn Diamond, độ cao cấp tương đương với Vinhomes Metropolis tại Hà Nội hay Vinhome Golden River ở TP.HCM”, ông Nguyễn Ngọc Quang tiết lộ.

Theo các thông tin quy hoạch đã công bố, cụm chung cư sắp ra mắt nằm ngay gần nhà ga tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, cụm 3 sân golf và các ngôi trường từ cấp mầm non tới đại học. Đáng chú ý, các ô đất này được quy hoạch là đất ở tại đô thị, đồng nghĩa các căn hộ sau này sẽ được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài.

Đây là điều hiếm thấy tại thị trường bất động sản Hạ Long. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ninh, phần lớn các ô đất sở hữu tầm nhìn hướng vịnh đều là đất thương mại - dịch vụ. Có thể nói, những tòa chung cư mà Vinhomes sắp triển khai đang tọa lạc tại một trong những vị trí hiếm có bậc nhất vịnh di sản.

Chung cư tại Vinhomes Global Gate Hạ Long là dự án hiếm hoi nằm cạnh ga depot tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đức Anh, Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty iHoldings, dù chưa công bố thông tin chính thức song những tòa cao tầng của Vinhomes hội đủ điều kiện để trở thành “bom tấn” mới của thị trường: vừa gần các tiện ích dân sinh, vừa có tầm view đẹp để kinh doanh dòng tiền, vừa mang chuẩn sống cao cấp.

“Điểm đắt giá nhất của dự án chính là vị trí gần ga đường sắt cao tốc. Dù cách xa cả chục cây số, nhiều tòa thương mại - dịch vụ khác vẫn đang được quảng cáo ’ăn theo‘ công trình này. Trong khi đó, các tòa chung cư của Vinhomes chỉ cách nhà ga vài phút đi bộ. Riêng lợi thế này đã đủ sức lấn át mọi đối thủ trên thị trường”, ông Đức Anh bình luận.