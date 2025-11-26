Khốn khổ cảnh mưa lầy lội, nắng bụi mù quanh công trường Vành đai 4 qua Hà Nội

Liên quan đến việc xây dựng công trình trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Đồng thời, các bên phải tuân thủ đầy đủ biện pháp ở từng công đoạn như thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế vật liệu; hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các yếu tố gây ô nhiễm, tránh ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.