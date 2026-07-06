Diện mạo khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau hơn 1 năm thi công thần tốc

Sau hơn 1 năm triển khai, từ vùng biển cạn hoang sơ ven biển, khu vực lấn biển Cần Giờ đang từng bước hình thành một vùng đất mới với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Sự thay đổi rõ nét về diện mạo công trường cho thấy tiến độ triển khai của dự án, đồng thời mở ra những tiền đề cho quá trình phát triển đô thị tại cửa ngõ biển của TP.HCM trong những năm tới.