Diễn đàn Kinh tế Mùa thu xuất hiện trên màn hình giữa Seoul, Hàn Quốc

(VTC News) -

Sáng 25/10, đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết, thông điệp và hình ảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - sự kiện kinh tế đối ngoại tầm vóc quốc tế của TP.HCM - đã xuất hiện nổi bật trên hệ thống màn hình điện tử quy mô lớn tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm Thủ đô Seoul.

Hệ thống màn hình diện tử trình chiếu về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM)

Theo Sở Ngoại vụ TP.HCM, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã được triển khai tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Hoạt động quảng bá trực quan sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tại Seoul là một trong những điểm nhấn nổi bật nhằm đưa thông tin sự kiện tiếp cận trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế ngay tại trung tâm tài chính - du lịch phát triển khu vực châu Á.

Trong hai ngày cuối tuần (24 - 25/10), các thước phim giới thiệu về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được trình chiếu liên tục từ 6h sáng đến 24h đêm, đạt tần suất 100 lượt phát/ngày.

Việc lựa chọn Myeongdong - địa điểm nổi tiếng hội tụ hàng triệu lượt du khách quốc tế cùng đông đảo người dân Hàn Quốc - mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Bằng cách hiện diện trực quan tại “trái tim” Seoul, TP.HCM không chỉ tối đa hóa khả năng tiếp cận công chúng mà còn khẳng định việc chủ động, năng động và sẵn sàng hợp tác toàn cầu.

Theo Sở Ngoại vụ TP.HCM, hoạt động truyền thông tại Hàn Quốc lần này thể hiện bước tiến mới trong tư duy thực hiện công tác thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh kinh tế của thành phố.

“Hàn Quốc từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác chiến lược quan trọng với TP.HCM. Việc tuyên truyền trực tiếp tại Seoul giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế song phương”, đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM thông tin.

Cũng theo Sở Ngoại vụ, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 là cầu nối quan trọng để TP.HCM thu hút các nguồn lực quốc tế, các chuyên gia, tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư chiến lược tham gia thảo luận về các chủ đề kinh tế trọng điểm, phát triển bền vững và chuyển đổi số.

Chiến dịch quảng bá tại Seoul không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một sự kiện kinh tế đơn thuần, mà còn là lời mời gọi đầu tư hợp tác mạnh mẽ từ TP.HCM gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như toàn thế giới.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” (The Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026) với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM.