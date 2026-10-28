Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu trở thành mắt xích trong mạng lưới đối thoại kinh tế

(VTC News) -

Phát biểu kết luận Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 tối 28/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định những định hướng chiến lược mang tính gợi mở của lãnh đạo Chính phủ là định hướng quan trọng cho lộ trình đổi mới sáng tạo và phát triển của TP.HCM. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn với tinh thần đồng hành và phát triển cùng Việt Nam, cùng khu vực và cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định sự đồng hành xuyên suốt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã mở đường để Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu trở thành một mắt xích thường niên trong mạng lưới đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Siêu đô thị đang trở thành chủ thể quan trọng định hình cực tăng trưởng mới

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu trở thành mắt xích thường niên trong mạng lưới đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Qua các phiên thảo luận, Diễn đàn đã gợi mở những nhận thức quan trọng về sự hình thành các cực tăng trưởng mới, những động lực thúc đẩy tăng trưởng và phương thức hợp tác trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch sâu sắc.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trước hết, các cực tăng trưởng mới không chỉ được xác định bởi quy mô nền kinh tế riêng lẻ, mà còn bởi khả năng kết nối và tạo ảnh hưởng trong cấu trúc kinh tế khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh các quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, các siêu đô thị với vai trò tập trung nguồn lực, kết nối thị trường và tổ chức các hoạt động kinh tế xuyên biên giới; cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có năng lực dẫn dắt chuỗi giá trị, đang trở thành những chủ thể quan trọng trong việc định hình các cực tăng trưởng mới.

Điều này đặt ra yêu cầu nhìn nhận sự phát triển không chỉ trong phạm vi từng quốc gia hay địa phương, mà còn trong mối quan hệ tương tác giữa các trung tâm kinh tế, các đô thị và mạng lưới doanh nghiệp trên thế giới.

Cùng với sự hình thành các cực tăng trưởng mới, động lực tăng trưởng mới cũng đang chuyển dịch theo hướng lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn với các hoạt động kinh tế thực.

“Công nghệ cần được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, sản phẩm và dịch vụ mới; tri thức của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tiên phong cần được kết nối với nhu cầu của thị trường. Còn các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, logistics và tài chính,... cần được tổ chức theo hướng đồng bộ và có tính liên kết nhau chặt chẽ trong mỗi nền kinh tế và trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”, ông Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Và chính sự kết hợp giữa công nghệ, nhân lực, năng lực tổ chức sản xuất và khả năng huy động nguồn vốn, sẽ tạo điều kiện hình thành các mô hình kinh tế mới, nâng cao năng suất và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi không chỉ là phát triển từng yếu tố riêng biệt, mà là xây dựng được hệ sinh thái có khả năng đưa các nguồn lực đó vào vận hành đồng bộ và tạo ra giá trị gia tăng.

Trên nền tảng đó, hợp tác quốc tế cần chuyển từ kết nối các cơ hội riêng lẻ sang tổ chức các mạng lưới liên kết có mục tiêu và khả năng triển khai cụ thể.

Trong tiến trình này, mạng lưới các siêu đô thị có thể trở thành cầu nối giữa các trung tâm kinh tế tại Đông Bắc Á - ASEAN - Ấn Độ - Trung Đông - Hoa Kỳ - Nam Mỹ và châu Đại Dương,...; Đồng thời mở rộng liên kết nội khối ASEAN và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trên những trục kinh tế chiến lược.

Cách tiếp cận này giúp các đối tác không chỉ chia sẻ nguồn lực, mà còn phối hợp hình thành chuỗi giá trị, phát triển thị trường và cùng tham gia kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

TP.HCM mong muốn thúc đẩy các mô hình hợp tác thực chất

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sự liên kết này cần được tổ chức theo các trục phát triển gắn với đặc thù của một siêu đô thị, từ công nghiệp và sản xuất thông minh, logistics và hạ tầng đô thị, năng lượng và chuyển đổi xanh, đến tài chính, thương mại và kinh tế số.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 có sự tham dự, chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo các Bộ, ngành cùng 1.800 đại biểu trong và ngoài nước.

Qua đó, hình thành các chuỗi giá trị có tính kết nối cao, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trên tinh thần đó, TP.HCM mong muốn được thúc đẩy các mô hình hợp tác thực chất, trong đó các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp lớn cùng tham gia dẫn dắt, kết nối nguồn vốn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với các đối tác công nghệ, chuyên gia và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đây sẽ là cơ sở để các bên khai thác hiệu quả các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chuyển hóa các cơ hội hợp tác quốc tế thành động lực tăng trưởng bền vững.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn sau thống nhất đất nước, TP.HCM đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và một cực tăng trưởng năng động của Việt Nam.

Thành phố đặt mục tiêu phát triển thành đô thị toàn cầu, thông minh, bền vững, hội nhập sâu rộng và đóng góp chủ động vào các động lực tăng trưởng mới của khu vực và thế giới.

UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố hợp tác chiến lược sáng 28/10.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, TP.HCM tập trung vào 3 trọng tâm hành động: đổi mới thể chế, mở rộng dư địa tăng trưởng mới, tiên phong xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và năng lực làm chủ công nghệ theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Cùng với đó là mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực toàn cầu, thúc đẩy hợp tác công - tư và đầu tư chiến lược vào nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ cao, giáo dục, y tế,...

Qua đó, TP.HCM hướng tới trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của Việt Nam và khu vực, đồng thời tăng cường kết nối với các cực tăng trưởng toàn cầu.

Từ những trao đổi, sáng kiến và kết nối tại Diễn đàn, TP.HCM sẽ tiếp tục thúc đẩy các đề xuất hợp tác phù hợp, chuyển hóa những sáng kiến tiềm năng thành chương trình, dự án và khuôn khổ hợp tác cụ thể.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành các khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới

Phát biểu trong phiên tham luận chuyên sâu với chủ đề “Nhận diện các động lực tăng trưởng mới”, chiều 28/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, yêu cầu cấp thiết hiện nay với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc kết nối và đưa nền kinh tế tham gia vào các chuỗi giá trị sẵn có, hay đang hình thành. Quan trọng hơn là phải tạo dựng môi trường, cơ chế và năng lực, để Việt Nam cùng các đối tác quốc tế tham gia sâu hơn, trực tiếp hơn vào quá trình sáng tạo và kiến tạo giá trị trong những chuỗi giá trị mới.

Với TP.HCM, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định vị thế là đô thị đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thành phố đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành các khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới.

TP.HCM không đơn thuần là điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức và công nghệ khu vực, TP.HCM đồng thời hướng đến trở thành một cực tăng trưởng uy tín, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập cùng các đối tác quốc tế.

“Song, để biến cơ hội ấy thành hiện thực, TP.HCM cũng như Việt Nam, cần những định hướng đủ sâu, đủ thực chất với các quốc gia, các tổ chức quốc tế”, Phó Thủ tướng nói.