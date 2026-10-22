TP.HCM sẵn sàng đặt hàng giải pháp của nền tảng 84X

(VTC News) -

Ngày 22/10, B71 Vietnam thuộc Đại học Quốc gia Singapore và Trường Đại học Văn Lang ra mắt Nền tảng Đổi mới sáng tạo 84X tại TP.HCM, hướng đến kết nối startup công nghệ với bài toán thực tế của doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại hóa giải pháp.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong số 42 chương trình vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng tốc khởi nghiệp hiện có tại thành phố, 84X là một trong 20 chương trình có sự tham gia của trường đại học, một trong 15 chương trình theo định hướng chuyên đề và một trong 5 chương trình có đối tác quốc tế uy tín ngay từ đầu.

Ông Edward Lim, Giám đốc Quốc gia (Việt Nam), Đơn vị Đổi mới sáng tạo & Doanh nghiệp, Đại học Quốc gia Singapore (NUSX).

Theo ông, sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia Singapore và Trường Đại học Văn Lang tạo điều kiện phát triển 84X thành mô hình phòng thí nghiệm thực tế (Living Lab), nơi sinh viên có thể trực tiếp trải nghiệm và phản hồi về các giải pháp công nghệ. Qua đó, nguồn lực từ trường đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp có thể được kết nối với nhu cầu thực tiễn.

“TP.HCM sẵn sàng đặt hàng các giải pháp trọng điểm như tài chính tiêu dùng và bán lẻ, đồng thời kỳ vọng những sản phẩm đầu tiên từ 84X sẽ xuất hiện ngay trong quý I/2027”, ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Edward Lim, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Đơn vị đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp, Đại học Quốc gia Singapore (NUSX), cho biết 84X kết nối các startup từ Việt Nam, Singapore và Nhật Bản với những bài toán kinh doanh cụ thể. Hiệu quả của chương trình được đánh giá không chỉ ở việc phát triển ý tưởng mà còn ở khả năng đưa giải pháp vào thực tế và thương mại hóa.

“84X chính là khung vận hành thực chiến cho mô hình đó, kết nối từng startup từ Việt Nam, Singapore hay Nhật Bản với một bài toán kinh doanh cụ thể và đo lường thành công bằng kết quả thương mại hóa”, ông Lim nói.