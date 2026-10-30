Huy động 10.000 người thi công loạt hạng mục dự án metro Bến Thành-Cần Giờ

Khu thương mại tự do hoạt động sẽ tạo thêm 1,5 - 2% GDP cho TP.HCM
TP.HCM đưa ra loạt dự án hạ tầng dự kiến thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu thương mại tự do; với dự kiến khi hoạt động sẽ tạo thêm 1,5-2% GDP cho Thành phố.
Mộc Châu đưa tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng gần 100 tỷ đồng vào hoạt động
Tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng gần 100 tỷ đồng vừa khai trương tại Mộc Châu (Sơn La), góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy du lịch địa phương.
Quốc vụ viện Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển tại diễn đàn kinh tế
Đại diện Quốc vụ viện Trung Quốc chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển của đất nước mình tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.
Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu trở thành mắt xích trong mạng lưới đối thoại kinh tế
Sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã mở đường để Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu thành một mắt xích thường niên trong mạng lưới đối thoại kinh tế toàn cầu.
Đại sứ EU: Việt Nam là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất thời đại
Đại sứ Liên minh châu Âu cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, bất định thì Việt Nam nổi bật nhờ sự năng động và đầy khát vọng.
Công bố 12 dự án tổng vốn hơn 16,4 tỷ USD đầu tư vào TP.HCM
Đây là các dự án thuộc những lĩnh vực “xương sống” của nền kinh tế TP.HCM đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, được cấp chứng nhận đầu tư.
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