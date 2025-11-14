Hitachi, Siemens, Foxcom cùng tới TP.HCM tham gia Diễn đàn kinh tế mùa Thu

(VTC News) -

Chia sẻ thông tin trước thời điểm diễn ra Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP.HCM, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (TP. HCM C4IR), cho biết đã có khoảng 400 khách quốc tế của 91 đoàn xác nhận tham dự.

Trong đó, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ đến TP.HCM như Vecna Robotics (Mỹ), Siemens (Đức), Quantum Mads (Tây Ban Nha), Hitachi Asia (Nhật Bản), Sunwah Group (Trung Quốc), Foxconn Industrial Internet (Trung Quốc), Schneider Electric (Singapore), Amazon Global Selling (Singapore)...

Thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 được ban tổ chức chia sẻ. (Ảnh: Đại Việt)

Nhiều tổ chức, định chế tài chính cũng đồng hành, tham gia diễn đàn như Cơ quan Hạ tầng châu Á, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Viện Công nghệ Ý, Viện Công nghệ Ấn Độ Delhi, Tổ chức Nghiên cứu SRI International (Nhật Bản), Đại học Bang Arizona (Mỹ), Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Singapore…

Diễn đàn Kinh tế mùa thu diễn ra ngày 25–27/11 tại Khu đô thị Sala - TP.HCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, khách quốc tế sẽ tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Thủ tướng cũng sẽ tham gia phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Việt Nam và lãnh đạo WEF, với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, tập trung định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện các đoàn khách quốc tế sẽ tham quan các doanh nghiệp công nghệ đặt trụ sở tại TP.HCM và tham quan các danh lam thắng cảnh tại thành phố.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Lê Trường Duy, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu được coi là cầu nối giúp doanh nghiệp TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung có thể vươn ra phát triển toàn cầu, hòa vào sân chơi quốc tế.

“Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu. Chúng ta sẵn sàng đến với các doanh nghiệp quốc tế chứ không phải chỉ chờ họ đến với chúng ta”, ông Duy nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng, Diễn đàn Kinh tế mùa thu phải tạo ra động lực đổi mới về chính sách, thể chế, hợp tác đa ngành. Đây là những nhân tố thúc đẩy năng lực thực thi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trở thành động lực phát triển bền vững cho Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thước đo của thành công Diễn đàn Kinh tế mùa Thu không thể hiện bằng số lượng đại biểu mà phải bằng chất lượng cam kết, chất lượng hợp tác và chất lượng hành động sau diễn đàn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

“Đây sẽ là thước đo mới về uy tín quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi kép, nơi niềm tin quốc tế không hình thành từ diễn ngôn, mà hình thành từ khả năng biến thảo luận thành chính sách, biến chính sách thành thực thi và biến thực thi thành tác động lan tỏa”, ông Hà nói.

Ông Hà nhấn mạnh, TP.HCM đặt ra tiêu chí rõ ràng cho Diễn đàn năm nay: Không chỉ mang tính học thuật mà phải tạo ra động lực đổi mới về chính sách, về thể chế, về hợp tác đa ngành và từ đó thúc đẩy năng lực thực thi chuyển đổi xanh – chuyển đổi số, trở thành động lực phát triển bền vững cho Việt Nam trong giai đoạn tới.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", do UBND TP.HCM chỉ đạo, giao HCMC C4IR chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, các bộ, ngành tổ chức cùng sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).