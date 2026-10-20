Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2026 sẽ công bố chùm dự án 13 tỷ USD đầu tư vào TP.HCM

(VTC News) -

Nội dung trên được ban tổ chức thông tin tại buổi họp báo tổ chức Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2026.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) cho biết, Diễn đàn diễn ra từ 26-29/10, tại TP.HCM, dự kiến khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Đến thời điểm này, đã có 22 đoàn quốc tế, gồm đại diện các bộ, ngành, địa phương nước ngoài. Bên cạnh đó, 11 lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã xác nhận tham dự như Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Liên minh châu Âu, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Tài chính quốc tế và 7 đoàn C4IR toàn cầu thuộc mạng lưới Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã xác nhận tham gia...

Tại Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2025, rất nhiều ký kết, hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp, các tổ chức đã được ký kết.

Ngoài ra, Ban tổ chức nhận được đăng ký tham dự của 160 đoàn trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên toàn cầu cùng 500 doanh nghiệp nước ngoài.

Diễn đàn sẽ có 16 phiên chuyên đề, 21 hoạt động bên lề và khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, nhà khoa học, các lãnh đạo của các tổ chức quốc tế...

Điểm nhấn quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 là lần đầu tiên có 2 ngày đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Theo ông Lê Trường Duy, đây là bước tiến đáng chú ý trong hợp tác giữa TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung với WEF. Đồng thời tạo điều kiện gắn kết chương trình nghị sự toàn cầu với các ưu tiên hành động tại Việt Nam.

Chương trình AEF 2026 được thiết kế xuyên suốt qua 4 trụ cột chiến lược: Vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới; và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xác nhận tham gia tại Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2026.

Các hoạt động trọng tâm đáng chú ý là chương trình CEO 500, với chủ đề về sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu; hướng tới việc nhận diện những nguồn lực mới cho tăng trưởng, đồng thời mở ra các cơ hội kết nối chiến lược đối với Việt Nam và TP.HCM.

Hoạt động chính là Phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Nội dung tập trung vào các thông điệp chào mừng và bài phát biểu định hướng chiến lược từ Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ các nước, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các tổ chức quốc tế lớn.

Phiên toàn thể nhằm thiết lập sự đồng thuận và nhận thức chung về bối cảnh kinh tế vĩ mô, xác định rõ các động lực tăng trưởng mới, đồng thời củng cố cam kết đồng hành từ cộng đồng quốc tế để làm tiền đề vững chắc cho các chương trình hợp tác sâu rộng hơn.

Phiên trọng điểm mang tên “60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng”, tập trung tham vấn chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp cấp cao trên sân khấu giữa Thủ tướng và lãnh đạo, chuyên gia của WEF, nhằm trao đổi sâu rộng về tầm nhìn, định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.

Chương trình dự kiến quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và tổ chức tài chính quốc tế, tập trung trao đổi về thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy dòng vốn phục vụ phát triển.

Cũng trong ngày diễn ra Phiên toàn thể cấp cao (28/10), TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư vào Thành phố, với tổng vốn 13 tỷ USD. Đây là các dự án thuộc những lĩnh vực kinh tế “xương sống” của nền kinh tế TP.HCM như cảng biển, năng lượng, khu phức hợp đô thị thông minh, nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cũng công bố danh sách 10 thành viên của Trung tâm.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thông tin về Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra vào tuần tới.

TP.HCM cũng đang hoàn thiện nội dung tuyên bố chung với WEF, tập trung vào hợp tác thu hút FDI thế hệ mới, khoa học công nghệ, kết nối tri thức và dòng vốn quốc tế, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và tầm nhìn hợp tác đến năm 2030.

Diễn đàn còn có các hoạt động chuyên sâu và chương trình hợp tác song phương như Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ; hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc; chương trình đổi mới sáng tạo Việt Nam - Israel; cùng hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của các doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam...

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu, với chủ đề Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, là sự kiện thường niên do Thủ tướng chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, HCMC C4IR thực hiện, phối hợp cùng WEF, các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

AEF 2026 được kỳ vọng mở ra không gian tương tác đa chiều giữa các chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia, thúc đẩy các cơ hội đầu tư, chiến lược và chuyển giao công nghệ.