TP.HCM bàn cơ hội kết nối kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng với các đô thị toàn cầu

(VTC News) -

Hội nghị Bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026 (BPC 2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững, hợp tác quốc tế giữa các thành phố trong mạng lưới, do UBND TP.HCM phối hợp với Hội đồng TP Osaka tổ chức tại TP.HCM ngày 23/10. Đây là lần thứ 3 TP.HCM đăng cai, sau các năm 2002 và 2016.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh các đô thị đang đồng thời phải duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chia sẻ định hướng chiến lược phát triển của TP.HCM với các Thành phố đối tác, các tổ chức, doanh nghiệp tại Hội nghị.

Theo ông Lộc Hà, đổi mới sáng tạo ngày nay cần gắn với thương mại hóa và phát triển doanh nghiệp; phát triển kinh tế cần đi cùng sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát triển đô thị phải gắn với giao thông công cộng và hạ tầng hiện đại.

Lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định BPC 2026 không chỉ là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, mà còn hướng tới nhận diện những vấn đề chung, xác định các lĩnh vực có khả năng hợp tác và hình thành những sáng kiến có thể triển khai trong thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân các Thành phố thành viên.

Chia sẻ với các Thành phố đối tác, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với GRDP 9 tháng tăng 9,06% và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%.

Về định hướng chiến lược phát triển của TP.HCM, ông Lộc Hà cho biết không gian đô thị mở rộng cùng cấu trúc kinh tế ngày càng toàn diện đang tạo điều kiện để TP.HCM kết nối hài hòa giữa dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với các cực tăng trưởng về công nghiệp quy mô lớn, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế.

TP.HCM đang chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới thông qua các mô hình quản trị thông minh, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện.

Nhiều vấn đề về kết nối kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng trưởng bền vững được đại diện các Thành phố và doanh nghiệp trong mạng lưới thảo luận tại Hội nghị.

Kể từ sau Tuyên bố chung của BPC 2025 về tăng cường giảm phát thải và phát triển bền vững, hướng tới chuyển các cam kết chung thành hành động cụ thể, TP.HCM đã kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, trong đó 240 cơ sở đã lập kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026 2030.

TP.HCM cũng chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh, với khoảng 68% xe buýt đang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng tới 100% vào đầu năm 2027. Công suất điện mặt trời mái nhà cũng đạt 1.865,7 MWp.

Đồng thời đang tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều thách thức mà doanh nghiệp nhỏ và vừa của TP.HCM phải đối mặt như chi phí chuyển đổi, năng lực đo lường và báo cáo phát thải, tiếp cận tài chính xanh, yêu cầu của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với hàng xuất khẩu...

Trong khuôn khổ hội nghị, các Thành phố và Tập đoàn Công nghiệp Australia, Phòng Thương mại Hamburg (Đức) đã cùng nhau thảo luận về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, hợp tác quốc tế.

BPC 2026 là lần thứ ba TP.HCM đăng cai, sau các năm 2002 và 2016.

Với chuyển đổi tăng trưởng, TP.HCM đã chia sẻ 8 nhóm giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải. Trong đó có chuyển đổi khu, cụm công nghiệp theo mô hình sinh thái, phát triển công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư xanh.

Về phát triển đô thị, TP.HCM giới thiệu định hướng đô thị đa cực, xanh và bền vững, gắn với phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến đường sắt đô thị. Đồng thời đề xuất hợp tác với mạng lưới các thành phố BPC về trao đổi chuyên gia, chuẩn bị dự án, công nghệ, vận hành và kết nối đầu tư.

Một vấn đề được các đô thị quan tâm, đưa ra thảo luận tại BPC 2026 là tác động của các trung tâm dữ liệu đối với quá trình phát triển kinh tế số. Đại diện TP Melbourne (Australia) đặt vấn đề về quản lý với trung tâm dữ liệu, loại hạ tầng này đóng góp lớn cho kinh tế số của các đô thị hiện nay, nhưng cũng tạo áp lực đáng kể lên điện, nước và phát thải.

Đại diện Melbourne cũng đề xuất có các giải pháp tái sử dụng năng lượng, nước, quy hoạch có trách nhiệm trong bối cảnh điện, nước và yêu cầu kiểm soát phát thải đặt ra những thách thức đối với quy hoạch và vận hành.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Australia cho rằng, giảm phát thải có thể trở thành lợi thế cạnh tranh, đồng thời nêu các khó khăn phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và vừa, về đo lường phát thải, chi phí chuyển đổi và tiếp cận tài chính xanh.

Trong khi đó, Phòng Thương mại Hamburg chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ startup, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn bị năng lực, lựa chọn thị trường và từng bước mở rộng hoạt động quốc tế.

Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia cũng giới thiệu các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững và thích ứng với các yêu cầu bền vững tại thị trường quốc tế...

Trong khuôn khổ Hội nghị, TP.HCM cũng tổ chức các buổi làm việc song phương với TP Melbourne, TP Manila; Tập đoàn Công nghiệp Australia và Thành phố Osaka. Đồng thời kết nối doanh nghiệp của TP.HCM với doanh nghiệp của các Thành phố đối tác.