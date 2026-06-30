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Xuất bản ngày 30/06/2026 02:15 PM
Cập nhật lúc 02:16 PM ngày 30/06/2026

Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN tại xã Ô Diên góp phần xác định danh tính liệt sĩ, thắp lên hy vọng để nhiều gia đình sớm đưa người thân đã hy sinh trở về quê hương.

Video: Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi.

Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh khép lại, vẫn còn nhiều gia đình mang nỗi đau chưa thể nguôi ngoai vì người thân hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính. Với họ, mỗi cuộc tìm kiếm đều là hành trình của niềm tin và hy vọng. Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN do Công an TP Hà Nội triển khai, những giọt máu được lấy hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định khoa học mà còn mở ra cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình sau nhiều năm xa cách.

Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh khép lại, vẫn còn nhiều gia đình mang nỗi đau chưa thể nguôi ngoai vì người thân hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính. Với họ, mỗi cuộc tìm kiếm đều là hành trình của niềm tin và hy vọng. Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN do Công an TP Hà Nội triển khai, những giọt máu được lấy hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định khoa học mà còn mở ra cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình sau nhiều năm xa cách.

Sáng 30/6, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, UBND xã Ô Diên phối hợp với Công an xã Ô Diên và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức triển khai việc lấy mẫu cho thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn.

Sáng 30/6, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, UBND xã Ô Diên phối hợp với Công an xã Ô Diên và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức triển khai việc lấy mẫu cho thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn.

Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 3
Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 4

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng phối hợp đã có mặt để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn. Mọi khâu đều được thực hiện cẩn trọng, khoa học, bảo đảm tính chính xác và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 5
Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 6

Đằng sau mỗi mẫu ADN được thu nhận không đơn thuần là những dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại. Đó còn là sự gửi gắm niềm hy vọng của biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ, mong một ngày có thể biết chính xác nơi người thân yên nghỉ để đón các anh trở về với đất mẹ.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 8
Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 9

Sau khi thu nhận, từng mẫu sinh phẩm đều được bảo quản, niêm phong và dán đầy đủ thông tin theo quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm phục vụ chính xác cho công tác giám định, đối sánh sau này.

Giữa dòng người đến lấy mẫu, câu chuyện của bà Thế Thị Yến, ở xã Ôn Xuyên, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bà là em gái ruột của liệt sĩ Nguyễn Thế Toàn. Trong gia đình có bốn anh chị em, ông Toàn là người anh cả, lên đường vào chiến trường Quảng Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1966 khi vừa tròn 26 tuổi.

Giữa dòng người đến lấy mẫu, câu chuyện của bà Thế Thị Yến, ở xã Ôn Xuyên, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bà là em gái ruột của liệt sĩ Nguyễn Thế Toàn. Trong gia đình có bốn anh chị em, ông Toàn là người anh cả, lên đường vào chiến trường Quảng Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1966 khi vừa tròn 26 tuổi.

Theo lời kể của những đồng đội còn sống trở về, trong thời gian chiến đấu, ông không may mắc sốt xuất huyết cấp tính và hy sinh tại chiến trường. Nhiều năm qua, gia đình bà Yến chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại phần mộ người anh. Thời gian trôi qua, bố mẹ và các em lần lượt qua đời, chỉ còn bà là người duy nhất tiếp tục hành trình tìm kiếm. Với bà, lần lấy mẫu ADN này chính là niềm hy vọng lớn nhất để một ngày không xa có thể đưa anh trai trở về quê hương sau gần 60 năm xa cách.

Theo lời kể của những đồng đội còn sống trở về, trong thời gian chiến đấu, ông không may mắc sốt xuất huyết cấp tính và hy sinh tại chiến trường. Nhiều năm qua, gia đình bà Yến chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại phần mộ người anh. Thời gian trôi qua, bố mẹ và các em lần lượt qua đời, chỉ còn bà là người duy nhất tiếp tục hành trình tìm kiếm. Với bà, lần lấy mẫu ADN này chính là niềm hy vọng lớn nhất để một ngày không xa có thể đưa anh trai trở về quê hương sau gần 60 năm xa cách.

Đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN lần này nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng lớn từ người dân địa phương. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Phong, Phó Trưởng Công an xã Ô Diên, nhiều gia đình có thân nhân hy sinh từ nhiều năm trước luôn mang trong mình khát vọng tìm lại hài cốt để đưa về quê nhà hương khói. Vì vậy, chủ trương thu nhận mẫu ADN được xem như tia hy vọng mới đối với các gia đình còn nhiều day dứt.

Đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN lần này nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng lớn từ người dân địa phương. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Phong, Phó Trưởng Công an xã Ô Diên, nhiều gia đình có thân nhân hy sinh từ nhiều năm trước luôn mang trong mình khát vọng tìm lại hài cốt để đưa về quê nhà hương khói. Vì vậy, chủ trương thu nhận mẫu ADN được xem như tia hy vọng mới đối với các gia đình còn nhiều day dứt.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Công an xã Ô Diên đã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng cảnh sát khu vực, Đoàn Thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, y tế và quân sự phối hợp thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND và UBND xã.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Công an xã Ô Diên đã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng cảnh sát khu vực, Đoàn Thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, y tế và quân sự phối hợp thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND và UBND xã.

Đối với những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không thể tự đi lại, lực lượng công an cùng các đoàn thể đã chủ động thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà để lấy mẫu, giúp mọi trường hợp đều có cơ hội tham gia chương trình.

Đối với những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không thể tự đi lại, lực lượng công an cùng các đoàn thể đã chủ động thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà để lấy mẫu, giúp mọi trường hợp đều có cơ hội tham gia chương trình.

Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 15
Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi - 16

Ở tuổi 100, cụ Nguyễn Thị La (sinh năm 1926, xã Ô Diên) vẫn đau đáu nỗi nhớ người con trai là liệt sĩ Đào Văn Khải (sinh năm 1951). Do tuổi cao, sức khỏe hạn chế, cụ được tổ công tác của Công an xã Ô Diên trực tiếp đến nhà thu nhận mẫu ADN.

Với gia đình cụ, điều mong mỏi lớn nhất không phải điều gì khác ngoài việc sớm xác định được danh tính, tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Đào Văn Khải để đưa ông trở về yên nghỉ trên chính mảnh đất quê hương.

Với gia đình cụ, điều mong mỏi lớn nhất không phải điều gì khác ngoài việc sớm xác định được danh tính, tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Đào Văn Khải để đưa ông trở về yên nghỉ trên chính mảnh đất quê hương.

Những tổ công tác lưu động vẫn tiếp tục đến từng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, mang theo thiết bị lấy mẫu và cả niềm hy vọng. Mỗi chuyến đi không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là hành trình nối dài nghĩa tình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và giúp những người đã ngã xuống sớm được trở về trong vòng tay của gia đình và Tổ quốc.

Những tổ công tác lưu động vẫn tiếp tục đến từng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, mang theo thiết bị lấy mẫu và cả niềm hy vọng. Mỗi chuyến đi không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là hành trình nối dài nghĩa tình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và giúp những người đã ngã xuống sớm được trở về trong vòng tay của gia đình và Tổ quốc.

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