Đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN tại xã Ô Diên góp phần xác định danh tính liệt sĩ, thắp lên hy vọng để nhiều gia đình sớm đưa người thân đã hy sinh trở về quê hương.
Video: Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng phối hợp đã có mặt để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn. Mọi khâu đều được thực hiện cẩn trọng, khoa học, bảo đảm tính chính xác và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Đằng sau mỗi mẫu ADN được thu nhận không đơn thuần là những dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại. Đó còn là sự gửi gắm niềm hy vọng của biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ, mong một ngày có thể biết chính xác nơi người thân yên nghỉ để đón các anh trở về với đất mẹ.
Sau khi thu nhận, từng mẫu sinh phẩm đều được bảo quản, niêm phong và dán đầy đủ thông tin theo quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm phục vụ chính xác cho công tác giám định, đối sánh sau này.
Ở tuổi 100, cụ Nguyễn Thị La (sinh năm 1926, xã Ô Diên) vẫn đau đáu nỗi nhớ người con trai là liệt sĩ Đào Văn Khải (sinh năm 1951). Do tuổi cao, sức khỏe hạn chế, cụ được tổ công tác của Công an xã Ô Diên trực tiếp đến nhà thu nhận mẫu ADN.
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