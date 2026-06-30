Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi

Theo lời kể của những đồng đội còn sống trở về, trong thời gian chiến đấu, ông không may mắc sốt xuất huyết cấp tính và hy sinh tại chiến trường. Nhiều năm qua, gia đình bà Yến chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại phần mộ người anh. Thời gian trôi qua, bố mẹ và các em lần lượt qua đời, chỉ còn bà là người duy nhất tiếp tục hành trình tìm kiếm. Với bà, lần lấy mẫu ADN này chính là niềm hy vọng lớn nhất để một ngày không xa có thể đưa anh trai trở về quê hương sau gần 60 năm xa cách.