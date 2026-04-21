ĐBQH đề xuất nghiên cứu áp dụng ngưỡng chịu thuế theo từng ngành nghề

Chiều 21/4, sau khi làm việc tại hội trường, Quốc hội thảo luận tại Tổ cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tham gia thảo luận tại Tổ 11 có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu quốc hội TP.HCM.

Tại phiên thảo luận, vấn đề được nhiều đại biểu tập trung trao đổi là cách xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới. Theo dự thảo, Chính phủ sẽ được giao quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, thay vì quy định cứng trong luật như trước đây.

Góp ý nội dung này, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng (Đoàn TP.HCM) bày tỏ đồng tình với việc trao quyền cho Chính phủ trong việc quy định ngưỡng doanh thu. Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề đặt ra không chỉ là linh hoạt hay không, mà là phải bảo đảm tính công bằng giữa các nhóm ngành nghề trong thực tế kinh doanh.

Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn ĐBQH TP.HCM. (Ảnh Nguyễn Phúc)

Theo đại biểu, nếu áp dụng một mức doanh thu chung cho tất cả lĩnh vực sẽ dễ phát sinh bất hợp lý, do đặc điểm từng ngành là khác nhau. Có ngành có tỷ suất lợi nhuận cao như dịch vụ ăn uống, bán lẻ nhỏ lẻ, nhưng cũng có ngành như gia công, sản xuất quy mô nhỏ có biên lợi nhuận thấp hơn đáng kể.

“Nếu đưa ra một ngưỡng cứng áp dụng cho tất cả ngành nghề thì sẽ không hợp lý, bởi đặc thù từng lĩnh vực là rất khác nhau”, đại biểu nêu rõ.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Chính phủ nghiên cứu áp dụng các ngưỡng doanh thu chịu thuế khác nhau theo từng nhóm ngành nghề, thay vì một mức chung cho toàn bộ nền kinh tế, nhằm bảo đảm công bằng và sát thực tiễn hơn.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP.HCM. (Ảnh Nguyễn Phúc)

Cùng thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và cơ quan thẩm tra trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đại biểu chia sẻ, bối cảnh đang rất khó khăn, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa. Vì vậy, việc sớm sửa đổi chính sách để hỗ trợ khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần thiết.

Về mức đề xuất, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng ngưỡng doanh thu đối với hộ kinh doanh có thể xem xét khoảng 2-3 tỷ đồng mỗi năm, căn cứ trên mức thu nhập bình quân cần thiết để bảo đảm đời sống của hộ gia đình.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân phân tích, với một hộ gia đình gồm hai vợ chồng và hai con, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay tương ứng khoảng 50 triệu đồng/tháng mới đủ trang trải cuộc sống.

Nếu hộ kinh doanh có doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm, với tỷ suất lợi nhuận 15 - 20% thì thu nhập thực tế vào khoảng 550 - 600 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 50 triệu đồng/tháng. Đây là mức hợp lý để xác định ngưỡng bắt đầu chịu thuế.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông đề xuất mức khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm để khuyến khích khu vực này phát triển và thúc đẩy chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp.