'Đây là đợt học nghị quyết hay nhất từ trước đến nay'

(VTC News) -

Kể từ lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XIII qua hình thức phát thanh, truyền hình trực tiếp, việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ngày càng trở nên thiết thực, gần gũi, thậm chí, còn trở thành nhu cầu thiết thực không chỉ của đảng viên mà còn của các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế FDI

Tôi cho rằng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra vào sáng nay mang tinh thần đổi mới triệt để, trực diện, khoa học và giàu tính thực tiễn.

Thứ nhất, thời gian tối giản, hiệu quả tối đa. Toàn bộ chương trình hội nghị, với một khối lượng thông tin khổng lồ và mang tầm vóc chiến lược quốc gia, đã được trình bày, thảo luận và kết luận gói gọn trong khoảng 1 tiếng 45 phút.

Triết lý đổi mới ở đây là: Thời gian ngắn không có nghĩa là hời hợt, mà là đỉnh cao của sự chắt lọc. Thay vì sa đà vào việc đọc lại toàn văn văn kiện mà các đảng viên đều có thể tự nghiên cứu, các báo cáo trung tâm đã đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi nhất:

Tại sao Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW vào thời điểm này? Những điểm mới trong tư duy chiến lược về vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là gì? Mục tiêu cụ thể và những nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá.

Cách tiếp cận này giúp người nghe duy trì sự tập trung rất cao. Từng phút, từng giây của hội nghị đều chứa đựng hàm lượng thông tin cao, tư duy mạch lạc và thông điệp dứt khoát.

Đây chính là biểu hiện rõ nét của một phong cách làm việc hành chính hiện đại, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sát thực, hiệu quả, tôn trọng thời gian của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, tiếng nói thực tiễn từ các đầu tàu kinh tế. Ban tổ chức đã bố trí các bài tham luận của lãnh đạo các tỉnh, thành phố đang đi đầu trong công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cả nước, bao gồm: TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Các báo cáo tham luận này đã tạo nên một bức tranh thực tiễn sinh động. Đại diện lãnh đạo địa phương không đọc những báo cáo thành tích dài dòng. Ngược lại, họ trình bày một cách súc tích, ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin.

Họ thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục hành chính hay chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương mình.

Đồng thời, các bản tham luận cũng hiến kế và đưa ra các giải pháp thúc đẩy thu hút vốn FDI thế hệ mới tập trung vào công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số theo đúng tinh thần và tiêu chí mà Nghị quyết 10-NQ/TW hướng tới.

Thứ ba, và cũng dấu ấn lịch sử: Diễn đàn mở cho nhà đầu tư nước ngoài. Điểm mới nhất, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng chính là việc đại diện các nhà đầu tư nước ngoài được trực tiếp bước lên diễn đàn phát biểu tham luận.

Lần đầu tiên, tại một Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và hàng triệu người dân cả nước dõi theo qua sóng truyền hình, đại diện các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam đã có những phát biểu, chia sẻ thẳng thắn.

Sự hiện diện và phát biểu của các doanh nghiệp quốc tế đã mang lại một giá trị biểu tượng to lớn.

Đây là minh chứng rõ nhất cho quan điểm các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ, mà đã trở thành kim chỉ nam được giới đầu tư quốc tế hết sức quan tâm, theo dõi và đón nhận nhiệt liệt.

Qua diễn đàn này, giới đầu tư nước ngoài đã thẳng thắn và rõ ràng thừa nhận vai trò lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước nói chung và trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài nói riêng. Họ bày tỏ sự tin tưởng rất cao vào sự ổn định chính trị và nhất quán trong chính sách mà Đảng vạch ra.

Sự xuất hiện của họ trên bục phát biểu là minh chứng sống động cho tinh thần “đồng hành, hợp tác và cùng phát triển”. Nó xóa bỏ mọi ranh giới, biến một hội nghị mang tính chính trị nội bộ thành một không gian đối ngoại cởi mở, minh bạch và thuyết phục.

Sự thành công của hội nghị sáng nay không chỉ dừng lại ở những tràng pháo tay hay sự trầm trồ về mặt tổ chức. Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của Hội nghị là khiến cho mỗi đảng viên, mỗi cán bộ công chức thêm tin tưởng vào một tư duy rõ ràng về hành động.

Việt Nam không còn thu hút FDI bằng mọi giá, không còn dựa vào lao động giá rẻ hay tài nguyên thô. Đã đến lúc cấp bách chuyển mình sang giai đoạn thu hút FDI có chọn lọc.

Nhìn vào bảng so sánh dưới đây để thấy rõ sự chuyển dịch tư duy chiến lược được quán triệt trong hội nghị: