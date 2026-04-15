Đất nền giảm giá trong quý I/2026

Cụ thể, tại Hà Nội, giá rao bán đất nền trung bình đạt 81 triệu đồng/m², giảm nhẹ so với 82 triệu đồng/m² thời điểm quý IV/2025 nhưng vẫn cao hơn mức 75 triệu đồng/m² đầu năm 2025.

Tại TP.HCM (cũ) ghi nhận giá đi ngang 68 triệu đồng/m² từ quý IV/2025 đến quý I/2026, nhưng vẫn tăng so với mức 63 triệu đồng/m² thời điểm quý I/2025.

Điểm đáng chú ý đối với phân khúc đất nền là sự phân hóa theo vùng miền. Nếu miền Bắc và miền Nam nhìn chung đều ghi nhận xu hướng giảm về mức độ quan tâm thì miền Trung lại nổi lên như một điểm sáng. Hầu hết các địa phương khu vực này ghi nhận mức tăng quan tâm đất nền từ 10 - 28%.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý Kinh doanh cấp cao của PropertyGuru Vietnam, động lực chính đến từ nguồn cung mới. Trong quý I/2026, nhiều chủ đầu tư lớn đồng loạt ra hàng tại miền Trung, đặc biệt tại các thị trường như Đà Nẵng, Khánh Hòa…Đây là yếu tố quan trọng giúp thu hút lại dòng quan tâm vào khu vực này.

Cũng theo bà Ánh, những yếu tố như thay đổi chính sách, biến động lãi suất hay các sự kiện kinh tế - địa chính trị đều được phản ánh nhanh chóng vào mức độ quan tâm và giao dịch đất nền.

“Theo chúng tôi quan sát trong khoảng 3 năm trở lại đây, mỗi khi xuất hiện các thông tin như quy hoạch, sáp nhập địa giới hay chính sách mới, mức độ quan tâm đất nền tại các khu vực liên quan thường tăng đáng kể. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khi xuất hiện thông tin như áp lực lãi suất tăng, chính sách thuế hoặc các biến động địa chính trị toàn cầu, nhu cầu tìm kiếm và giao dịch cũng giảm tương ứng", bà Ngọc Ánh cho biết.

Cũng theo báo cáo của PropertyGuru Vietnam, trong quý I/2026, chung cư là phân khúc nổi bật với tăng trưởng về mức độ quan tâm, đóng vai trò dẫn dắt đà phục hồi của thị trường toàn quốc.

Dữ liệu cho thấy, mức độ quan tâm chung cư tại nhiều khu vực trong tháng 3/2026 đã tăng 4 - 7% so với tháng 12/2025. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với các loại hình khác, phản ánh dòng tìm kiếm đang quay trở lại với phân khúc này.

Không chỉ về hành vi tìm kiếm, chung cư còn được đánh giá là loại hình có tiềm năng thanh khoản cao nhất trong 6 tháng tới, theo khảo sát môi giới. Điểm đáng chú ý là tỷ trọng người mua để ở chiếm đa số. Theo khảo sát của PropertyGuru Vietnam vào quý I/2026, 67% người mua chung cư hướng đến mục đích để ở, 30% mua để đầu tư cho thuê và chỉ 4% lướt sóng.

Bà Ngọc Ánh cho biết trước đây có những thời điểm tỷ lệ người mua chung cư để đầu tư lướt sóng lên đến 30% - 40%. Sự thay đổi này phản ảnh xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ đầu tư ngắn hạn sang nhu cầu sử dụng thực.

Trong bối cảnh lãi suất và các yếu tố vĩ mô còn nhiều biến động, giá bán chung cư vẫn duy trì ổn định, với mức tăng nhẹ khoảng 1,5% đến 2,4% theo quý. Trong quý I/2026, giá rao trung bình chung cư tại Hà Nội đạt 87 triệu đồng/m² và 69 triệu đồng/m² tại TP.HCM (cũ), cho thấy khả năng “giữ giá” của phân khúc, nhờ nền tảng nhu cầu bền vững hơn so với các loại hình mang tính đầu cơ.

Loại hình nhà riêng trong quý I thể hiện rõ sự phân hóa giữa Hà Nội và TP.HCM (cũ). Cụ thể, TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm tăng khoảng 7% so với cuối năm 2025, trong khi Hà Nội vẫn thấp hơn khoảng 22% so với cùng kỳ.

Theo bà Ngọc Ánh, sự khác biệt này xuất phát từ diễn biến trái chiều của mặt bằng giá. Tại Hà Nội, giá nhà riêng duy trì xu hướng tăng liên tục trong suốt 1 năm qua. Ngược lại, tại TP.HCM, sau giai đoạn tăng giá trong năm 2025, thị trường đã bắt đầu ghi nhận những điều chỉnh nhẹ.

“Ở TP.HCM, khi giá có sự điều chỉnh tại một số khu vực, thị trường bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn và mức độ quan tâm cũng phục hồi rõ rệt. Ngược lại, tại Hà Nội, việc giá tăng kéo dài khiến sức mua có dấu hiệu chững lại", bà Ngọc Ánh nhận định.