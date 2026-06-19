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Xuất bản ngày 19/06/2026 06:24 PM
Xuất bản ngày 19/06/2026 06:24 PM

Đáp án chính thức môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT 2026

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Dưới đây là đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD&ĐT công bố chiều nay (19/6).

Đáp án chính thức môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT 2026 - 1
Đáp án chính thức môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT 2026 - 2

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế - pháp luật.

Sau khi có điểm, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

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