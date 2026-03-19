Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 161 và Thông báo số 163 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này là địa phương thuộc nhóm tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước, đạt tỷ lệ 99,98%.

Toàn tỉnh có 1.185/1.243 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; 39/54 xã, phường, đặc khu hoàn thành 100% cử tri trong danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đặc biệt, tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.

100% các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp xã được ấn định.

Dưới đây là danh sách 56 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.