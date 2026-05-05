Chủ tịch Quốc hội: Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân

Chiều 5/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phát động phong trào thi đua năm 2026-2030 và trao tặng các quyết định khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thử thách trước tình hình đại dịch COVID-19, thế giới có nhiều biến động, trong nước xảy ra bão lũ, thực hiện công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa XV đã kiên trì, kiên định thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với khối lượng công việc rất lớn. Có những thời điểm Quốc hội đã phải làm ngày, làm đêm, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật phục vụ cho việc tinh gọn bộ máy, tổ chức, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Nếu như Quốc hội khóa XII thông qua 68 luật, Quốc hội khóa XIII là 108 luật, Quốc hội khóa XIV là 72 luật thì Quốc hội khóa XV thông qua 151 luật. Riêng năm 2025 thông qua 89 luật.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng tổ chức thành công Giải báo chí Diên Hồng. Năm 2025 có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam rất sôi nổi, phong phú.

Năm 2024 và 2025, Quốc hội thực hiện Quốc hội số, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI, nhiệm vụ này của Quốc hội đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đi đầu trong chuyển đổi số để phục vụ công tác xây dựng lập pháp và thực hiện tốt phong trào Bình dân học vụ số.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2025 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân hôm nay nhận được bằng khen.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát động phong trào thi đua trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI rất nặng nề với chương trình xây dựng lập pháp cả nhiệm kỳ 2026-2031; chương trình giám sát; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Muốn tăng trưởng hai con số, Đảng ban hành chủ trương, Quốc hội phải quyết sách. Tôi đề nghị, trong năm 2026 phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng về xây dựng lập pháp.

Làm sao xây dựng pháp luật là phải thực hiện được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, phải thực hiện được những chủ trương, những kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để kinh tế - xã hội đất nước chúng ta phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các tập thể​.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nhiệm vụ phát động thi đua tiếp theo là phải nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng sâu sát, thực chất, kiến tạo để phát triển.

Tăng cường chất vấn, giải trình, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện pháp luật. Tránh tình trạng, luật ban hành rồi, nhưng nghị định có ban hành đúng khuôn khổ của luật hay không, rồi thông tư có ban hành đúng nghị định hay không? Tránh tình trạng luật một đường, nghị định, thông tư một nẻo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đi sâu giải quyết ý kiến của cử tri và Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quốc hội số, số hóa có cơ sở dữ liệu, đặc biệt phát động trong Quốc hội xây dựng Quốc hội số, Quốc hội xanh, đổi mới tư duy, đổi mới cách làm việc nhanh, hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Muốn làm được điều này, theo Chủ tịch Quốc hội cần phải thực hiện Nghị quyết 57 một cách bài bản; tối ưu hóa hạ tầng dữ liệu công nghệ thông tin để qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động lập pháp, giám sát và điều hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh yếu tố mang tính chất quyết định đó là bộ máy cán bộ, công chức, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bộ máy cán bộ phải có đức, có tài, vừa hồng vừa chuyên, phải xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự đoàn kết thực chất, phối hợp chân thành, ứng xử văn minh nơi công sở. Bên cạnh đó cần phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương một cách nghiêm minh; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, để việc thi đua phải được thực hiện thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng với truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của Quốc hội, phong trào thi đua của Quốc hội ngày càng thực chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cá nhân, từng tập thể để Quốc hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 2 tập thể là: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 2 tập thể và 21 cá nhân.