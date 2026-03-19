Danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 186/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, có 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được lựa chọn từ 90 người ứng cử tại 29 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 1.238.954/1.239.336 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,97%. 100% đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bầu từ 99,75% trở lên, trong đó 74/92 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Với kết quả này, Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao của cả nước.

Danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(Danh sách xếp theo vần chữ cái A, B, C của những người trúng cử).

STT Họ và tên Chức vụ 1 Lê Thị Thu An Phó Bí thư Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 2 Phạm Quang Anh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng 3 Hoàng Hà Bắc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Kạn 4 Đỗ Đức Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 5 Nông Bình Cương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngân Sơn 6 Triệu Huy Chung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Đồn 7 Nguyễn Trung Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 8 Trịnh Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 9 Đoàn Quang Duy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lương

10 Dương Văn Định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành 11 Bùi Đức Hải Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh 12 Hoàng Minh Hải Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 13 Trần Thị Kim Hạnh Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 14 Đào Thanh Hảo Bí thư Chi bộ, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt 15 Vũ Thị Lệ Hằng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp 16 Phạm Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 17 Đỗ Thị Hiền Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Công tác Công đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 18 Đỗ Thị Minh Hoa Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 19 Ngô Thế Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh

20 Hà Thị Bích Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21 Nguyễn Thị Huế Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh 22 Hoàng Văn Hùng Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên 23 Phạm Duy Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Công 24 Đào Duy Hưng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Thành 25 Lê Thị Hương Phó Bí thư Chi bộ Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh 26 Nguyễn Quang Khải Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác Quốc hội và Thông tin - Dân nguyện, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 27 Trần Văn Khương Bí thư Đảng ủy xã Trại Cau 28 Nguyễn Công Lệnh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 29 Nguyễn Linh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

30 Nguyễn Thị Loan Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh 31 Nguyễn Thị Loan Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 32 Trần Thị Lộc Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 33 Bùi Văn Lương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 34 Dương Văn Lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng 35 Đồng Văn Lưu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 36 Ma Thị Mận Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông 37 Hoàng Trần Nam Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh 38 Mai Thị Thúy Nga Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 39 Phạm Thị Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính

40 Nông Văn Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Na Rì 41 Nông Quang Nhất Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 42 Phạm Quang Sáng Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Trung Hội, Chủ tịch HĐND xã Trung Hội 43 Bùi Thị Sen Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Nhai 44 Dương Văn Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy 45 Nguyễn Ngọc Tuân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 46 Vương Quốc Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 47 Đinh Quang Tuyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 48 Đoàn Bách Thảo Phó Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 49 Phan Quyết Thắng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

50 Lường Đức Thắng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy 51 Nguyễn Công Thịnh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phổ Yên 52 Phạm Văn Thọ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương 53 Nguyễn Văn Thời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên 54 Phạm Thị Thu Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 55 Phó Thị Thủy Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc, Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh 56 Dương Ngọc Thuyết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã 57 Hoàng Thu Trang Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 58 Ngô Thành Trung Bí thư Đảng ủy phường Quan Triều

59 Hoàng Nguyễn Việt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thịnh