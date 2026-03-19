Danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 186/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo đó, có 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được lựa chọn từ 90 người ứng cử tại 29 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.
Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 1.238.954/1.239.336 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,97%. 100% đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bầu từ 99,75% trở lên, trong đó 74/92 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.
Với kết quả này, Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao của cả nước.
Danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(Danh sách xếp theo vần chữ cái A, B, C của những người trúng cử).
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|1
|Lê Thị Thu An
|Phó Bí thư Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
|2
|Phạm Quang Anh
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng
|3
|Hoàng Hà Bắc
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Kạn
|4
|Đỗ Đức Công
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
|5
|Nông Bình Cương
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngân Sơn
|6
|Triệu Huy Chung
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Đồn
|7
|Nguyễn Trung Dũng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
|8
|Trịnh Tiến Dũng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
|9
|Đoàn Quang Duy
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lương
|10
|Dương Văn Định
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành
|11
|Bùi Đức Hải
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh
|12
|Hoàng Minh Hải
|Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
|13
|Trần Thị Kim Hạnh
|Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
|14
|Đào Thanh Hảo
|Bí thư Chi bộ, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt
|15
|Vũ Thị Lệ Hằng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp
|16
|Phạm Thị Thu Hiền
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
|17
|Đỗ Thị Hiền
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Công tác Công đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
|18
|Đỗ Thị Minh Hoa
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
|19
|Ngô Thế Hoàn
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh
|20
|Hà Thị Bích Hồng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
|21
|Nguyễn Thị Huế
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh
|22
|Hoàng Văn Hùng
|Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên
|23
|Phạm Duy Hùng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Công
|24
|Đào Duy Hưng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Thành
|25
|Lê Thị Hương
|Phó Bí thư Chi bộ Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh
|26
|Nguyễn Quang Khải
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác Quốc hội và Thông tin - Dân nguyện, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
|27
|Trần Văn Khương
|Bí thư Đảng ủy xã Trại Cau
|28
|Nguyễn Công Lệnh
|Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
|29
|Nguyễn Linh
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
|30
|Nguyễn Thị Loan
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh
|31
|Nguyễn Thị Loan
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
|32
|Trần Thị Lộc
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
|33
|Bùi Văn Lương
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
|34
|Dương Văn Lượng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng
|35
|Đồng Văn Lưu
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
|36
|Ma Thị Mận
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông
|37
|Hoàng Trần Nam
|Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh
|38
|Mai Thị Thúy Nga
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
|39
|Phạm Thị Ngọc
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính
|40
|Nông Văn Nguyên
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Na Rì
|41
|Nông Quang Nhất
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
|42
|Phạm Quang Sáng
|Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Trung Hội, Chủ tịch HĐND xã Trung Hội
|43
|Bùi Thị Sen
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Nhai
|44
|Dương Văn Tiến
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
|45
|Nguyễn Ngọc Tuân
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
|46
|Vương Quốc Tuấn
|Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
|47
|Đinh Quang Tuyên
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
|48
|Đoàn Bách Thảo
|Phó Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
|49
|Phan Quyết Thắng
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
|50
|Lường Đức Thắng
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
|51
|Nguyễn Công Thịnh
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phổ Yên
|52
|Phạm Văn Thọ
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương
|53
|Nguyễn Văn Thời
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
|54
|Phạm Thị Thu Thủy
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
|55
|Phó Thị Thủy
|Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc, Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh
|56
|Dương Ngọc Thuyết
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã
|57
|Hoàng Thu Trang
|Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
|58
|Ngô Thành Trung
Bí thư Đảng ủy phường Quan Triều
|59
|Hoàng Nguyễn Việt
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thịnh
