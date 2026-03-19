19/03/2026 08:50:00 +07:00

Danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031

(VTC News) -

Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên công bố kết quả bầu cử và danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 186/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, có 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được lựa chọn từ 90 người ứng cử tại 29 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 1.238.954/1.239.336 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,97%. 100% đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bầu từ 99,75% trở lên, trong đó 74/92 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Với kết quả này, Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao của cả nước.

Danh sách 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(Danh sách xếp theo vần chữ cái A, B, C của những người trúng cử).

STTHọ và tênChức vụ
1Lê Thị Thu AnPhó Bí thư Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
2Phạm Quang AnhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng
3Hoàng Hà BắcBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Kạn
4Đỗ Đức CôngỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
5Nông Bình CươngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngân Sơn
6Triệu Huy ChungBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Đồn
7Nguyễn Trung DũngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
8Trịnh Tiến DũngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
9Đoàn Quang DuyỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lương
10Dương Văn ĐịnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành
11Bùi Đức HảiỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh
12Hoàng Minh HảiPhó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
13Trần Thị Kim HạnhTrưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
14Đào Thanh HảoBí thư Chi bộ, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt
15Vũ Thị Lệ HằngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp
16Phạm Thị Thu HiềnỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
17Đỗ Thị HiềnỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Công tác Công đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
18Đỗ Thị Minh HoaỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
19 Ngô Thế HoànỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh
20Hà Thị Bích HồngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21Nguyễn Thị HuếỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh
22Hoàng Văn HùngPhó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên
23Phạm Duy HùngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Công
24Đào Duy HưngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Thành
25Lê Thị HươngPhó Bí thư Chi bộ Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh
26Nguyễn Quang KhảiỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác Quốc hội và Thông tin - Dân nguyện, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
27Trần Văn KhươngBí thư Đảng ủy xã Trại Cau
28Nguyễn Công LệnhPhó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
29Nguyễn LinhỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30Nguyễn Thị LoanBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh
31Nguyễn Thị LoanỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
32Trần Thị LộcỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
33Bùi Văn LươngPhó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
34Dương Văn LượngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng
35Đồng Văn LưuỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
36Ma Thị MậnBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông
37Hoàng Trần NamPhó Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh
38Mai Thị Thúy NgaỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
39Phạm Thị NgọcỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính
40Nông Văn NguyênỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Na Rì
41Nông Quang NhấtỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
42Phạm Quang SángBí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Trung Hội, Chủ tịch HĐND xã Trung Hội
43Bùi Thị SenBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Nhai
44Dương Văn TiếnỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
45Nguyễn Ngọc TuânỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
46Vương Quốc TuấnỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
47Đinh Quang TuyênPhó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
48Đoàn Bách ThảoPhó Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
49Phan Quyết ThắngỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
50Lường Đức ThắngỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
51Nguyễn Công ThịnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phổ Yên
52Phạm Văn Thọ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương
53Nguyễn Văn ThờiBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
54Phạm Thị Thu ThủyỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
55Phó Thị ThủyỦy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc, Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh
56Dương Ngọc ThuyếtỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã
57Hoàng Thu TrangỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
58Ngô Thành Trung

Bí thư Đảng ủy phường Quan Triều

59Hoàng Nguyễn ViệtBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thịnh
