19/03/2026 13:57:30 +07:00

Danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026 - 2031

19/03/2026 13:57:30 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố trưa 19/3, HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 84 đại biểu trúng cử, được bầu chọn trong danh sách 140 ứng cử viên.

Toàn TP Cần Thơ có gần 2,87 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 28 đơn vị bầu cử, đạt tỷ lệ 99,89%, trong đó có 58/103 xã, phường có số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%.

HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có 84 người trúng cử. (Ảnh: báo Cần Thơ)

HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có 84 người trúng cử. (Ảnh: báo Cần Thơ)

Cũng theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố, các đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều lãnh đạo sở, ngành và Bí thư Đảng ủy xã phường.

Ngoài ra còn có 3 đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ này là lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y dược Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STTHọ và tênChức vụ
1Lư Thị Ngọc AnhBí thư Thành Đoàn Cần Thơ
2Hồ Thu ÁnhBí thư Đảng ủy xã Vị Thủy
3Hồ Thị Thanh BạchGiám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ
4Đào Xuân BáchPhó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ
5Nguyễn Văn BảyGiám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ
6Phạm Văn BướcChủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ
7Nguyễn Văn CamPhó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ
8Võ Kim ChuyềnTrưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ
9Đỗ Thế CườngTrưởng Phòng công tố, kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm trật tự xã hội Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ
10Phạm Thị Thùy DungBí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân
11Lê Phước ĐạiPhó Trưởng phòng công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
12Hồ Thị Cẩm ĐàoPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ
13Phan Thị Trúc GiangPhó Trưởng Phòng Pháp chế HĐND TP Cần Thơ
14Huỳnh Việt HòaGiám đốc Công an TP Cần Thơ
15Trần Thị HuyềnQuyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ
16Trần Văn HuyếnPhó Bí thư Thành ủy Cần Thơ
17Phan Thị Xinh HưởngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Hòa
18Dương Sà KhaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sóc Trăng
19Vũ Tiến KhangChánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ
20Tống Hoàng KhôiBí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy
21Nguyễn Văn KhởiPhó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
22Phạm Hoàng Lâm Phó chánh án TAND TP Cần Thơ
23Trần Thanh LâmTrưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Cần Thơ
24Trần Thanh LiêmBí thư Đảng ủy phường Vị Thanh
25Hồ Ngọc Khánh LinhPhó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
26Nguyễn Thị Thùy LinhPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ
27Nguyễn Thị Tuyết LoanHiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ
28Lê Công LýTrưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
29Lê Thị Sương MaiPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ
30Lâm Hoàng MẫuGiám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
31Huỳnh Hoàng MếnGiám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ
32Huỳnh Mười MộtBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cờ Đỏ
33Trần Nguyễn Hoàng NamPhó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ
34Nguyễn Kỳ NamTrưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ
35Huỳnh Thị NămPhó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
36Huỳnh Thái NguyênBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Quới
37Trần Thị Vĩnh NghiBí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều
38Nguyễn Hữu NghĩaChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ
39Tô Tuấn NghĩaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Nhứt
40Huỳnh Thị Diễm NgọcBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Ngãi
41Lê Thị Thanh NhànPhó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
42Nguyễn Thị Thùy NhiPhó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
43Nguyễn Văn NhiềuTrưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
44Trần Hoàng NhủPhó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước
45Lê Nguyễn Sinh NhựtPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ
46Hòa thượng Tăng NôPhó Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ - Trụ trì chùa Khleang
47Dương Văn NgoảnhBí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung
48Mai Thanh PhongTrưởng ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Vĩnh Trinh
49Nguyễn Hoài PhươngPhó Trưởng phòng Công tác HĐND (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ)
50Đào Thị Lang PhươngPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Cần Thơ
51Nguyễn Minh PhươngBí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
52Phạm Thị PhượngGiám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ
53Đặng Thanh QuangBí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tài Văn
54Nguyễn Văn QuânGiám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ
55Lý RothaPhó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
56Nguyễn Văn SửPhó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ
57Nguyễn Ngọc TámPhó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ
58Nguyễn Ngọc TâmTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ
59Lê Thanh TâmGiám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ
60Mai Văn TânGiám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ
61Châu Việt ThaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn
62Đồng Văn ThanhỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
63Thiều Quang Thân Phó trưởng Ban Đô thị của HĐND TP Cần Thơ
64Võ Minh ThắngBí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ngã Năm
65Đinh Thị Minh ThưPhó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Cần Thơ
66Trần Thị Thiên ThưBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Thành
67Tôn Thị Thanh ThúyPhó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP Cần Thơ
68Nguyễn Thị TiếmPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ
69Huỳnh Văn TiếnTrưởng phòng Công tác Quốc hội - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
70Ngô Anh TínGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ
71Trần Trung TínhHiệu trưởng Đại học Cần Thơ
72Nguyễn Quốc ToànPhó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
73Nguyễn Thị Hương TràPhó Trưởng Ban Dân tộc HĐND TP Cần Thơ
74Võ Thị Mỹ TrangPhó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
75Nguyễn Minh TríBí thư Đảng ủy xã Châu Thành
76Lê Thị Cẩm TúBí thư Đảng ủy phường Long Bình
77Huỳnh Văn TùngPhó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
78Trương Cảnh TuyênChủ tịch UBND TP Cần Thơ
79Mã Thị TươiPhó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ
80Lâm Thanh VĩnhTrưởng Ban Dân tộc HĐND TP Cần Thơ
81Trần Quốc VũPhó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
82Nguyễn Thị Ánh XuânGiám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
83Nguyễn Thị Thanh XuânGiám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ
84Nguyễn Thị Hồng YếnTrưởng Ban Pháp chế HĐND TP Cần Thơ
Quang Huy
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn