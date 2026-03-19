Danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố trưa 19/3, HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 84 đại biểu trúng cử, được bầu chọn trong danh sách 140 ứng cử viên.
Toàn TP Cần Thơ có gần 2,87 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 28 đơn vị bầu cử, đạt tỷ lệ 99,89%, trong đó có 58/103 xã, phường có số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%.
Cũng theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố, các đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều lãnh đạo sở, ngành và Bí thư Đảng ủy xã phường.
Ngoài ra còn có 3 đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ này là lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y dược Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031:
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|1
|Lư Thị Ngọc Anh
|Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ
|2
|Hồ Thu Ánh
|Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy
|3
|Hồ Thị Thanh Bạch
|Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ
|4
|Đào Xuân Bách
|Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ
|5
|Nguyễn Văn Bảy
|Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ
|6
|Phạm Văn Bước
|Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ
|7
|Nguyễn Văn Cam
|Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ
|8
|Võ Kim Chuyền
|Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ
|9
|Đỗ Thế Cường
|Trưởng Phòng công tố, kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm trật tự xã hội Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ
|10
|Phạm Thị Thùy Dung
|Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân
|11
|Lê Phước Đại
|Phó Trưởng phòng công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
|12
|Hồ Thị Cẩm Đào
|Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ
|13
|Phan Thị Trúc Giang
|Phó Trưởng Phòng Pháp chế HĐND TP Cần Thơ
|14
|Huỳnh Việt Hòa
|Giám đốc Công an TP Cần Thơ
|15
|Trần Thị Huyền
|Quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ
|16
|Trần Văn Huyến
|Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ
|17
|Phan Thị Xinh Hưởng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Hòa
|18
|Dương Sà Kha
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sóc Trăng
|19
|Vũ Tiến Khang
|Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ
|20
|Tống Hoàng Khôi
|Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy
|21
|Nguyễn Văn Khởi
|Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
|22
|Phạm Hoàng Lâm
|Phó chánh án TAND TP Cần Thơ
|23
|Trần Thanh Lâm
|Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Cần Thơ
|24
|Trần Thanh Liêm
|Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh
|25
|Hồ Ngọc Khánh Linh
|Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
|26
|Nguyễn Thị Thùy Linh
|Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ
|27
|Nguyễn Thị Tuyết Loan
|Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ
|28
|Lê Công Lý
|Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
|29
|Lê Thị Sương Mai
|Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ
|30
|Lâm Hoàng Mẫu
|Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
|31
|Huỳnh Hoàng Mến
|Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ
|32
|Huỳnh Mười Một
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cờ Đỏ
|33
|Trần Nguyễn Hoàng Nam
|Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ
|34
|Nguyễn Kỳ Nam
|Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ
|35
|Huỳnh Thị Năm
|Phó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
|36
|Huỳnh Thái Nguyên
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Quới
|37
|Trần Thị Vĩnh Nghi
|Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều
|38
|Nguyễn Hữu Nghĩa
|Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ
|39
|Tô Tuấn Nghĩa
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Nhứt
|40
|Huỳnh Thị Diễm Ngọc
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Ngãi
|41
|Lê Thị Thanh Nhàn
|Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
|42
|Nguyễn Thị Thùy Nhi
|Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
|43
|Nguyễn Văn Nhiều
|Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
|44
|Trần Hoàng Nhủ
|Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước
|45
|Lê Nguyễn Sinh Nhựt
|Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ
|46
|Hòa thượng Tăng Nô
|Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ - Trụ trì chùa Khleang
|47
|Dương Văn Ngoảnh
|Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung
|48
|Mai Thanh Phong
|Trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Vĩnh Trinh
|49
|Nguyễn Hoài Phương
|Phó Trưởng phòng Công tác HĐND (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ)
|50
|Đào Thị Lang Phương
|Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Cần Thơ
|51
|Nguyễn Minh Phương
|Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
|52
|Phạm Thị Phượng
|Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ
|53
|Đặng Thanh Quang
|Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tài Văn
|54
|Nguyễn Văn Quân
|Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ
|55
|Lý Rotha
|Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
|56
|Nguyễn Văn Sử
|Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ
|57
|Nguyễn Ngọc Tám
|Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ
|58
|Nguyễn Ngọc Tâm
|Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ
|59
|Lê Thanh Tâm
|Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ
|60
|Mai Văn Tân
|Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ
|61
|Châu Việt Tha
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn
|62
|Đồng Văn Thanh
|Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
|63
|Thiều Quang Thân
|Phó trưởng Ban Đô thị của HĐND TP Cần Thơ
|64
|Võ Minh Thắng
|Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ngã Năm
|65
|Đinh Thị Minh Thư
|Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Cần Thơ
|66
|Trần Thị Thiên Thư
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Thành
|67
|Tôn Thị Thanh Thúy
|Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP Cần Thơ
|68
|Nguyễn Thị Tiếm
|Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ
|69
|Huỳnh Văn Tiến
|Trưởng phòng Công tác Quốc hội - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
|70
|Ngô Anh Tín
|Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ
|71
|Trần Trung Tính
|Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ
|72
|Nguyễn Quốc Toàn
|Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ
|73
|Nguyễn Thị Hương Trà
|Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND TP Cần Thơ
|74
|Võ Thị Mỹ Trang
|Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
|75
|Nguyễn Minh Trí
|Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành
|76
|Lê Thị Cẩm Tú
|Bí thư Đảng ủy phường Long Bình
|77
|Huỳnh Văn Tùng
|Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
|78
|Trương Cảnh Tuyên
|Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
|79
|Mã Thị Tươi
|Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ
|80
|Lâm Thanh Vĩnh
|Trưởng Ban Dân tộc HĐND TP Cần Thơ
|81
|Trần Quốc Vũ
|Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
|82
|Nguyễn Thị Ánh Xuân
|Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
|83
|Nguyễn Thị Thanh Xuân
|Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ
|84
|Nguyễn Thị Hồng Yến
|Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Cần Thơ
