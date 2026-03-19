Danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố trưa 19/3, HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 84 đại biểu trúng cử, được bầu chọn trong danh sách 140 ứng cử viên.

Toàn TP Cần Thơ có gần 2,87 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 28 đơn vị bầu cử, đạt tỷ lệ 99,89%, trong đó có 58/103 xã, phường có số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%.

HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có 84 người trúng cử. (Ảnh: báo Cần Thơ)

Cũng theo danh sách Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố, các đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều lãnh đạo sở, ngành và Bí thư Đảng ủy xã phường.

Ngoài ra còn có 3 đại biểu trúng cử HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ này là lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y dược Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Lư Thị Ngọc Anh Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ 2 Hồ Thu Ánh Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy 3 Hồ Thị Thanh Bạch Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ 4 Đào Xuân Bách Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ 5 Nguyễn Văn Bảy Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ 6 Phạm Văn Bước Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ 7 Nguyễn Văn Cam Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ 8 Võ Kim Chuyền Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ 9 Đỗ Thế Cường Trưởng Phòng công tố, kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm trật tự xã hội Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ 10 Phạm Thị Thùy Dung Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân 11 Lê Phước Đại Phó Trưởng phòng công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ 12 Hồ Thị Cẩm Đào Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ 13 Phan Thị Trúc Giang Phó Trưởng Phòng Pháp chế HĐND TP Cần Thơ 14 Huỳnh Việt Hòa Giám đốc Công an TP Cần Thơ 15 Trần Thị Huyền Quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ 16 Trần Văn Huyến Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ 17 Phan Thị Xinh Hưởng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Hòa 18 Dương Sà Kha Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sóc Trăng 19 Vũ Tiến Khang Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ 20 Tống Hoàng Khôi Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy 21 Nguyễn Văn Khởi Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 22 Phạm Hoàng Lâm Phó chánh án TAND TP Cần Thơ 23 Trần Thanh Lâm Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Cần Thơ 24 Trần Thanh Liêm Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh 25 Hồ Ngọc Khánh Linh Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ 26 Nguyễn Thị Thùy Linh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ 27 Nguyễn Thị Tuyết Loan Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ 28 Lê Công Lý Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ 29 Lê Thị Sương Mai Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ 30 Lâm Hoàng Mẫu Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 31 Huỳnh Hoàng Mến Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ 32 Huỳnh Mười Một Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cờ Đỏ 33 Trần Nguyễn Hoàng Nam Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ 34 Nguyễn Kỳ Nam Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ 35 Huỳnh Thị Năm Phó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ 36 Huỳnh Thái Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Quới 37 Trần Thị Vĩnh Nghi Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều 38 Nguyễn Hữu Nghĩa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ 39 Tô Tuấn Nghĩa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Nhứt 40 Huỳnh Thị Diễm Ngọc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Ngãi 41 Lê Thị Thanh Nhàn Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ 42 Nguyễn Thị Thùy Nhi Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 43 Nguyễn Văn Nhiều Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ 44 Trần Hoàng Nhủ Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước 45 Lê Nguyễn Sinh Nhựt Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ 46 Hòa thượng Tăng Nô Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ - Trụ trì chùa Khleang 47 Dương Văn Ngoảnh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung 48 Mai Thanh Phong Trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Vĩnh Trinh 49 Nguyễn Hoài Phương Phó Trưởng phòng Công tác HĐND (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ) 50 Đào Thị Lang Phương Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Cần Thơ 51 Nguyễn Minh Phương Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 52 Phạm Thị Phượng Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ 53 Đặng Thanh Quang Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tài Văn 54 Nguyễn Văn Quân Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ 55 Lý Rotha Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 56 Nguyễn Văn Sử Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ 57 Nguyễn Ngọc Tám Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ 58 Nguyễn Ngọc Tâm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ 59 Lê Thanh Tâm Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ 60 Mai Văn Tân Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ 61 Châu Việt Tha Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn 62 Đồng Văn Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 63 Thiều Quang Thân Phó trưởng Ban Đô thị của HĐND TP Cần Thơ 64 Võ Minh Thắng Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ngã Năm 65 Đinh Thị Minh Thư Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Cần Thơ 66 Trần Thị Thiên Thư Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Thành 67 Tôn Thị Thanh Thúy Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP Cần Thơ 68 Nguyễn Thị Tiếm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ 69 Huỳnh Văn Tiến Trưởng phòng Công tác Quốc hội - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ 70 Ngô Anh Tín Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ 71 Trần Trung Tính Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ 72 Nguyễn Quốc Toàn Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ 73 Nguyễn Thị Hương Trà Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND TP Cần Thơ 74 Võ Thị Mỹ Trang Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 75 Nguyễn Minh Trí Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành 76 Lê Thị Cẩm Tú Bí thư Đảng ủy phường Long Bình 77 Huỳnh Văn Tùng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 78 Trương Cảnh Tuyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 79 Mã Thị Tươi Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ 80 Lâm Thanh Vĩnh Trưởng Ban Dân tộc HĐND TP Cần Thơ 81 Trần Quốc Vũ Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 82 Nguyễn Thị Ánh Xuân Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ 83 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ 84 Nguyễn Thị Hồng Yến Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Cần Thơ