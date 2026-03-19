Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, do Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ban hành; có 85 người trúng cử được bầu từ 143 ứng viên.

An Giang công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Báo An Giang)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh An Giang có gần 3,3 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 2.712 tổ bầu cử, đạt tỷ lệ 99,5%. Trong đó, có 60/102 xã, phường, đặc khu tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thành Ân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hoà Lạc 2 Trương Quốc Bảo Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Thành 3 Trần Ngọc Bầu Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhơn Mỹ 4 Nguyễn Thị Ngọc Bích Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang 5 Lâm Ngọc Châu Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang 6 Nguyễn Đức Chín Bí thư Đảng ủy xã An Minh 7 Nguyễn Văn Cọp Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang 8 Trần Thị Ngọc Diễm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Đức 9 Danh Hoài Duy Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang 10 Đoàn Hồng Duy Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Kiên Hải 11 Lê Thanh Dũng Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang 12 Hồ Văn Đấu Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang 13 Danh Đổng Tu sĩ, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang - Trụ trì Chùa Cà Nhung 14 Nguyễn Duy Đức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thạnh Trung 15 Nguyễn Hồng Đức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên 16 Huỳnh Hữu Đức Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang 17 Đặng Thị Hồng Gấm Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc 18 Nguyễn Thanh Hải Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang 19 Ngô Hen Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh An Giang 20 Đỗ Chí Hiền Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang 21 Nguyễn Văn Hiền Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 22 Lâm Minh Hiển Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu 23 Thái Minh Hiển Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hoà 24 Nguyễn Văn Hiệp Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang 25 Linh mục Phạm Thế Hoà Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh An Giang 26 Lê Trung Hồ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 27 Nguyễn Minh Hùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Châu 28 Bùi Sỹ Hùng Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang 29 Đinh Thị Việt Huỳnh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang 30 Tô Việt Huỳnh Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Thông 31 Nguyễn Tấn Hưng Trưởng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang 32 Trần Thị Thanh Hương Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh An Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang 33 Tống Văn Kiếm Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang 34 Nguyễn Thị Minh Kiều Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hội An 35 Hà Văn Thanh Khương Bí thư Đảng ủy xã Giang Thành 36 Nguyễn Thị Phương Lan Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cô Tô 37 Nguyễn Huyền Linh Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang 38 Ngô Thị Quỳnh Loan Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Châu Đốc 39 Phạm Văn Màu Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang 40 Hồ Văn Mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 41 Thiều Văn Nam Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang 42 Võ Minh Nâng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Giêng 43 Huỳnh Thế Ngà Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Gò Quao 44 Trịnh Tuấn Ngọc Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang 45 Bùi Thanh Nhàn Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang 46 Nguyễn Thanh Nhàn Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang 47 Phan Đình Nhân Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương 48 Hòa thượng Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang 49 Lại Hiệp Phong Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang 50 La Hồng Phong Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân An 51 Nguyễn Hồng Phong Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa 52 Trần Kiếm Phong Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang 53 Nguyễn Thanh Phong Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang 54 Danh Phúc Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang 55 Giang Văn Phục Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang 56 Đinh Xuân Phương Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp 57 Lê Bích Phượng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thoại Sơn 58 Nguyễn Thị Hồng Phượng Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang 59 Đồng Ngọc Phượng Chủ tịch HĐND xã U Minh Thượng 60 Lê Văn Quý Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang 61 Ngô Kiều Quyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang 62 Lâm Thành Sĩ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn 63 Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang 64 Lê Hữu Toàn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang 65 Lê Thị Hồng Tươi Bí thư Đảng ủy xã Đông Thái 66 Huỳnh Quốc Thái Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang 67 Đỗ Hoài Thanh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn 68 Lê Hồng Thắm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang 69 Nguyễn Văn Thắm Chức việc, Trị sự viên Trung ương - Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh An Giang 70 Đoàn Hữu Thắng Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 71 Lâm Quang Thi Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên 72 Đỗ Trần Thịnh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang 73 Lê Minh Thuận Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hữu 74 Thị Hồng Thuý Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Phú 75 Trương Thanh Thuý Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang 76 Ngô Công Thức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 77 Nguyễn Minh Trang Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng 78 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang 79 Võ Minh Trung Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang 80 Nguyễn Lưu Trung Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên 81 Hồ Ngọc Trường Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 82 Lê Thanh Việt Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang 83 Ngô Thanh Vũ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang 84 Nguyễn Văn Vũ Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang 85 Nguyễn Thị Hoàn Xuân Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá