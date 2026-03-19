19/03/2026 15:02:55 +07:00

Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026 - 2031

(VTC News) -

Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, do Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ban hành; có 85 người trúng cử được bầu từ 143 ứng viên.

An Giang công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Báo An Giang)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh An Giang có gần 3,3 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 2.712 tổ bầu cử, đạt tỷ lệ 99,5%. Trong đó, có 60/102 xã, phường, đặc khu tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Thành ÂnBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hoà Lạc
2Trương Quốc BảoPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Thành
3Trần Ngọc BầuBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhơn Mỹ
4Nguyễn Thị Ngọc BíchTrưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
5Lâm Ngọc ChâuPhó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang
6Nguyễn Đức ChínBí thư Đảng ủy xã An Minh
7Nguyễn Văn CọpPhó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang
8Trần Thị Ngọc DiễmBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Đức
9Danh Hoài DuyPhó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
10Đoàn Hồng DuyPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Kiên Hải
11Lê Thanh DũngTrưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh An Giang
12Hồ Văn ĐấuPhó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang
13Danh ĐổngTu sĩ, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang - Trụ trì Chùa Cà Nhung
14Nguyễn Duy ĐứcBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thạnh Trung
15Nguyễn Hồng ĐứcBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên
16Huỳnh Hữu ĐứcPhó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
17Đặng Thị Hồng GấmPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc
18Nguyễn Thanh HảiHiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang
19Ngô HenTrưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh An Giang
20Đỗ Chí HiềnPhó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang
21Nguyễn Văn HiềnPhó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
22Lâm Minh HiểnBí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu
23Thái Minh HiểnBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hoà
24Nguyễn Văn HiệpPhó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang
25Linh mục Phạm Thế Hoà Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh An Giang
26Lê Trung HồPhó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
27Nguyễn Minh HùngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Châu
28Bùi Sỹ HùngPhó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang
29Đinh Thị Việt HuỳnhPhó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
30Tô Việt HuỳnhPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Thông
31Nguyễn Tấn HưngTrưởng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
32Trần Thị Thanh HươngPhó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh An Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
33Tống Văn KiếmTrưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
34Nguyễn Thị Minh KiềuBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hội An
35Hà Văn Thanh KhươngBí thư Đảng ủy xã Giang Thành
36Nguyễn Thị Phương LanBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cô Tô
37Nguyễn Huyền LinhPhó Trưởng Phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
38Ngô Thị Quỳnh LoanPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Châu Đốc
39Phạm Văn MàuTrưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
40Hồ Văn MừngPhó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
41Thiều Văn NamPhó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
42Võ Minh NângBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Giêng
43Huỳnh Thế NgàPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Gò Quao
44Trịnh Tuấn NgọcGiám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang
45Bùi Thanh NhànPhó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh An Giang
46Nguyễn Thanh NhànPhó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
47Phan Đình NhânBí thư Đảng ủy xã Kiên Lương
48Hòa thượng Thích Thiện ThốngPhó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang
49Lại Hiệp PhongPhó Chánh án TAND tỉnh An Giang
50La Hồng PhongBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân An
51Nguyễn Hồng PhongBí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa
52Trần Kiếm PhongPhó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang
53Nguyễn Thanh PhongPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang
54Danh PhúcGiám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang
55Giang Văn PhụcPhó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
56Đinh Xuân PhươngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp
57Lê Bích PhượngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thoại Sơn
58Nguyễn Thị Hồng PhượngPhó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
59Đồng Ngọc PhượngChủ tịch HĐND xã U Minh Thượng
60Lê Văn QuýPhó Giám đốc Công an tỉnh An Giang
61Ngô Kiều QuyênPhó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang
62Lâm Thành SĩBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn
63Nguyễn Trường SơnPhó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh An Giang
64Lê Hữu ToànGiám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang
65Lê Thị Hồng TươiBí thư Đảng ủy xã Đông Thái
66Huỳnh Quốc TháiChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang
67Đỗ Hoài ThanhBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn
68Lê Hồng ThắmPhó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang
69Nguyễn Văn ThắmChức việc, Trị sự viên Trung ương - Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh An Giang
70Đoàn Hữu ThắngChủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
71Lâm Quang ThiBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên
72Đỗ Trần ThịnhPhó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang
73Lê Minh ThuậnBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Hữu
74Thị Hồng ThuýBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Phú
75Trương Thanh ThuýChủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang
76Ngô Công ThứcPhó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
77Nguyễn Minh TrangBí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng
78Nguyễn Thị Thuỳ TrangPhó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang
79Võ Minh TrungGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
80Nguyễn Lưu TrungBí thư Đảng ủy phường Hà Tiên
81Hồ Ngọc TrườngHiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
82Lê Thanh ViệtPhó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
83Ngô Thanh VũPhó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh An Giang
84Nguyễn Văn VũTrưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang
85Nguyễn Thị Hoàn XuânPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá
Quang Huy
