Nam ca sĩ từng bị tai nạn vỡ xương gò má, liệt nửa mặt giờ ra sao?

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc sinh năm 1993, sở hữu giọng hát nội lực cùng nền tảng kỹ thuật tốt. Anh được đánh giá là một trong những gương mặt có chuyên môn vững vàng của làng nhạc trẻ.

Anh từng tham gia chương trình Sao Mai 2015. Sau đó, nam ca sĩ thành lập nhóm The Wings và cùng đồng đội giành Á quân Nhân tố bí ẩn 2016.

Bùi Duy Ngọc từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tháng 2/2020, Bùi Duy Ngọc bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nam ca sĩ từng chia sẻ khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, vỡ xương gò má và bị liệt nửa mặt phải. Tai nạn ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình lẫn khả năng biểu cảm khi hát.

Biến cố khiến Bùi Duy Ngọc gần như biến mất khỏi sân khấu trong thời gian dài. Giai đoạn phục hồi sau tai nạn, Bùi Duy Ngọc chuyển hướng sang giảng dạy thanh nhạc và sản xuất âm nhạc, đứng sau hỗ trợ nhiều ca sĩ trẻ như Vicky Nhung, Orange hay Ngô Lan Hương...

Sự góp mặt của Bùi Duy Ngọc tại Anh trai say hi giúp tên tuổi anh được chú ý trở lại. Dù phải dừng chân sau live stage 3, anh vẫn đồng hành cùng các thí sinh đến tận đêm chung kết với vai trò sáng tạo và đồng sản xuất các phần thi

Nam ca sĩ trở lại sau biến cố.

Mới đây, Bùi Duy Ngọc vừa ra mắt MV Cảm ơn đã chung đường. Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của anh kể sau cuộc thi. Theo ê-kíp, những câu hát đầu tiên được Mew Amazing viết ra, sau đó cả hai cùng hoàn thiện để lưu giữ cảm xúc chân thật nhất trong quá trình đồng hành cùng nhau.

Bài hát mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung vào những cảm xúc về sự gắn bó, những kỷ niệm đã qua và giá trị của việc cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai. Đồng thời, ca khúc cũng truyền tải tinh thần dũng cảm đối diện với thay đổi và bắt đầu lại sau biến cố.

MV do Vũ Nguyễn làm đạo diễn với câu chuyện, hình ảnh trẻ trung, năng lượng như thông điệp bài hát muốn truyền tải. Ngoài hát, Bùi Duy Ngọc còn diễn xuất chân thực, thiện cảm với người xem.

MC "Cảm ơn đã chung đường" của Bùi Duy Ngọc.