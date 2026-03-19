Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI

(VTC News) -

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri tại Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu và tổng hợp kết quả từ các khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 – 2031 có 85 đại biểu. Kết quả, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng đã được ấn định.

Các đại biểu trúng cử đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Trong danh sách trúng cử, có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh như ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh...

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng khẳng định, kết quả bầu cử đã phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng và sự tín nhiệm của cử tri đối với những người đủ đức, đủ tài tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Đây là tiền đề quan trọng để HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong thời gian tới.