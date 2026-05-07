Tin không khí lạnh mới nhất và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin không khí lạnh mới nhất và cảnh báo mưa dông diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh yếu vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-27°C.

Đêm nay 7/5, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm cùng ngày, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Tác động của không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp, từ chiều 7/5 đến sáng 8/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, Tĩnh đến TP Huế mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 7/5, khu vực miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 8/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 7/5, Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, cao nhất 30-32°C.

Ngày mai 8/5, không khí lạnh tác động, khu vực này mưa to, trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất giảm còn 27°C, nhiệt độ thấp nhất ở mức 25°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chỉ khoảng 2°C.

Trong hai ngày 9-10/5, Hà Nội duy trì trạng thái có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 28-29°C, thấp nhất phổ biến 24-25°C, thời tiết vẫn tương đối dễ chịu.

Sang ngày 11/5, mặc dù vẫn có mưa, mưa rào nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội tăng lên 31°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 25°C.

Ngày 12/5, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục tăng, dao động 26-32°C.

Hình thái thời tiết không mưa, trời nắng ráo tiếp tục bao trùm Hà Nội trong ngày 13/5, nhiệt độ cao nhất tăng lên 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày cũng tăng lên mức 27°C.

Ngày 14/5, nắng nóng tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất tăng lên 35°C, thấp nhất 28°C. Tuy nhiên, nắng nóng không kéo dài ở khu vực này. Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo, nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội giảm về ngưỡng tiệm cận nắng nóng 34°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 28°C.