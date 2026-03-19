Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng cho biết, ngày 18/3, ỦY ban Bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và Bộ Công Thương bỏ phiếu tại phường Phù Liễn (TP Hải Phòng) ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 15/3.

Theo Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng, cử tri tham gia bầu cử thời điểm 19h ngày 15/3 là 3.081.723 người, đạt khoảng 99,84%. Trên địa bàn thành phố có 7 đơn vị hành chính cấp xã có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Cũng theo Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng, dư luận Nhân dân thành phố rất quan tâm, tin tưởng, đồng tình ủng hộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; cử tri thành phố tham gia bầu cử trong không khí bầu cử vui tươi, phấn khởi.

Cử tri quan tâm, nghiên cứu về tiểu sử các ứng cử viên; chú trọng đến trình độ, quá trình công tác; đồng thời cũng kỳ vọng được lá phiếu của mình sẽ góp phần bầu những người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công tác thông tin liên lạc được duy trì ổn định, thông suốt; các hệ thống phục vụ công tác bầu cử hoạt động bình thường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 139 người ứng cử, có 85 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng.

Dưới đây là danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND TP Hải Phòng khoá khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031: