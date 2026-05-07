Xác minh clip 'cha dượng bạo hành con riêng của vợ' tại TP.HCM

Ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông hung hăng đẩy ngã nam thiếu niên (khoảng 13-15 tuổi) trong nhà.

Sau khi nạn nhân ngã xuống, người này tiếp tục xông đến, dùng tay đấm liên tiếp vào mặt mặc cho cháu bé giơ tay che chắn và khóc lóc thảm thiết. Trong lúc hành hung, người đàn ông còn liên tục đe dọa cậu bé.

Cảnh người đàn ông đánh bé trai. (Ảnh cắt từ video chia sẻ trên mạng xã hội).

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 132, đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TP.HCM.

Người có hành vi hành hung được xác định là B.T.Q (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp).

Hiện Công an phường Dĩ An đã lập hồ sơ vụ việc và đang xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho trẻ em.