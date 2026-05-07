Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có dũng khí bảo vệ cái đúng

(VTC News) -

Sáng 7/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 chủ trì hội nghị làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong toàn ngành Kiểm sát Nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Điển hình là việc sắp xếp tổ chức bộ máy giảm 921 đơn vị quản lý, tương đương khoảng 53,3%; giảm 2.308 vị trí lãnh đạo, quản lý, tương đương 42,2%. Toàn ngành hiện có 14.771 cán bộ trên tổng số 15.860 biên chế được giao.

Quy mô tổ chức lớn, phạm vi hoạt động rộng, tính chất công việc đặc thù, trực tiếp gắn với thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; ngành Kiểm sát Nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vừa qua đều là những vụ việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ khâu điều tra của cơ quan công an, truy tố của Viện Kiểm sát đến xét xử của Tòa án.

"Có thể nói, đây là một quy trình đấu tranh rất lớn, rất quyết liệt đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Việc chúng ta làm tốt công tác này trong thời gian qua đã góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam, không chỉ đối với Nhân dân trong nước, trong nội bộ hệ thống chính trị, mà còn đối với cộng đồng quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài.

Qua đó cho thấy Việt Nam kiên quyết không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng, tiêu cực, bất kể người vi phạm là ai", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng sự phối hợp giữa các cơ quan như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, các cơ quan của Đảng, cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Quốc hội và các cơ quan liên quan là hết sức chặt chẽ. Các vụ việc xử lý về Đảng, xử lý về hành chính, thu hồi tài sản, vụ việc nào phải xử lý hình sự đều được xem xét, phân loại, xử lý nghiêm túc, đúng quy định.

Về định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành Kiểm sát tiếp tục triển khai thông suốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; phấn đấu đến năm 2030 đưa nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Đây là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực phấn đấu. Quy mô nền kinh tế hiện nay khoảng 514 tỷ USD, tới đây phải tăng gấp đôi; thu nhập bình quân đầu người hiện còn thấp so với nhiều nước xung quanh, vì vậy yêu cầu phát triển đặt ra rất cao", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình Viện Kiểm sát Nhân dân 3 cấp; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính trong toàn ngành.

"Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong hoạt động công tố phải bảo đảm đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm minh, đồng thời cũng bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo.

Trong kiểm sát hoạt động tư pháp, phải bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật; quyền lực tư pháp được kiểm soát chặt chẽ; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực ngay từ các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hiện đại hóa ngành Kiểm sát, hướng tới mô hình Viện Kiểm sát điện tử, cắt bỏ thủ tục trung gian, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, thời gian xử lý hồ sơ thủ công, tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Việc ứng dụng công nghệ giúp ngành đạt được 3 mục tiêu: chính xác (giảm sai sót chủ quan), minh bạch (dễ dàng kiểm tra, giám sát), hiệu quả (tiết kiệm thời gian, nhân lực).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, ngành Kiểm sát sẽ tập trung xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; tăng cường công tác giám sát, đánh giá cán bộ và ứng dụng chuyển đổi số.

Qua đó, ngành Kiểm sát quyết tâm xây dựng hình ảnh cơ quan thực sự liêm chính, giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát quyền lực tư pháp, là điểm tựa pháp lý và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.