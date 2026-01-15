Vì sao Mỹ đình chỉ visa nhập cư của 75 quốc gia?

(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc tạm dừng xử lý thị thực nhập cư đối với công dân của 75 quốc gia ảnh hưởng đến nhiều bên như thuộc Mỹ Latinh như Brazil, Colombia và Uruguay, các quốc gia vùng Balkan như Bosnia và Albania, các quốc gia Nam Á như Pakistan và Bangladesh cùng nhiều người đến từ nhiều quốc gia ở châu Phi, Trung Đông và vùng Caribe.

Danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng còn trải rộng trên nhiều khu vực khác, trong đó Đông Nam Á có 4 nước bị đưa vào diện tạm dừng gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.

Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng đối với chính sách mới của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hiệu lực đối với quyết định này sẽ bắt đầu từ ngày 21/1 và áp dụng vô thời hạn, cho đến khi việc rà soát hoàn tất. Tuy nhiên, lệnh đình chỉ không áp dụng đối với visa không định cư, bao gồm thị thực du lịch hoặc công tác ngắn hạn.

Bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Bộ Ngoại giao đang tiến hành "xem xét toàn diện" tất cả những chính sách, quy định và hướng dẫn để đảm bảo "mức độ sàng lọc và kiểm tra cao nhất" đối với tất cả người xin visa Mỹ.

"Những người nộp đơn đến từ các quốc gia này có nguy cơ cao trở thành gánh nặng cho xã hội và phải dựa vào nguồn lực của chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang tại Mỹ", thông báo nêu rõ.

Quyết định này được đưa ra sau chỉ thị hồi tháng 11/2025 gửi cho nhà ngoại giao Mỹ, yêu cầu họ đảm bảo người xin visa phải tự túc về tài chính và không có nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ trong thời gian lưu trú tại Mỹ.

"Bộ Ngoại giao sẽ sử dụng thẩm quyền lâu đời của mình để loại trừ những người nhập cư không đủ điều kiện, những người sẽ trở thành gánh nặng cho Mỹ và lợi dụng lòng tốt của người dân Mỹ. Việc xử lý thị thực nhập cư từ 75 quốc gia này sẽ tạm dừng trong khi Bộ Ngoại giao đánh giá lại thủ tục xử lý nhập cư để ngăn chặn sự nhập cảnh của công dân nước ngoài có ý định nhận trợ cấp phúc lợi và các khoản hỗ trợ công cộng", Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nhấn mạnh.

Thông báo cũng chỉ thị viên chức lãnh sự Mỹ từ chối những người nộp đơn có thị thực đã được "cho phép in" nhưng chưa được in hoặc những người đã được in nhưng chưa rời khỏi khu vực lãnh sự.

Danh sách đầy đủ các quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bao gồm: Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua và Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia và Herzegovina, Brazil, Myanmar, Campuchia, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Bờ Biển Ngà (Cote d’Ivoire), Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Dominica, Ai Cập, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Gruzia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Liban, Liberia, Libya, Bắc Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Montenegro, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Congo, Nga, Rwanda, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Tanzania, Thái Lan, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan và Yemen.