(VTC News) -

Theo danh sách được công bố, TP Hải Phòng có 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong số 19 người trúng cứ, có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng.

2 Ủy viên Trung ương Đảng trúng cử gồm: Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng nằm trong danh sách ĐBQH khoá XVI.

Chi tiết danh sách 19 người trúng cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XVI tại TP Hải Phòng:

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nghề nghiệp, chức vụ Quê quán 1 Lê Ngọc Châu 26/01/1972 Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội 2 Phạm Thuý Chinh 15/01/1970 Nữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - ASEAN. Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 3 Trần Thị Hải Hà 01/11/1978 Nữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng Xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng 4 Bùi Xuân Hải 28/02/1972 Nam Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội 5 Lê Mạnh Hùng 24/10/1973 Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên 6 Lê Minh Hưng 11/12/1970 Nam Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh 7 Nguyễn Thị Việt Nga 29/09/1976 Nữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng 8 Đôn Tuấn Phong 27/07/1970 Nam Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội 9 Trần Lan Phương 06/11/1975 Nữ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Sơn 25/05/1975 Nam Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus. Xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. 11 Tô Đình Sơn 19/10/1972 Nam Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng 12 Lã Thanh Tân 02/10/1967 Nam Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng 13 Bùi Trung Thành 10/10/1976 Nam Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng; Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng 14 Nguyễn Thị Mai Thoa 05/07/1974 Nữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng. 15 Vũ Văn Tiến 06/10/1982 Nam Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng 16 Nguyễn Thành Trung 29/02/1976 Nam Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng Phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng 17 Hoàng Văn Tuyên 16/03/1975 Nam Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn 18 Lê Trí Vũ 07/10/1978 Nam Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Phường Hồng An, thành phố Hải Phòng 19 Phạm Thu Xanh 20/10/1965 Nữ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng điều hành hệ thống các bệnh viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP; Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng Xã An Phú, thành phố Hải Phòng