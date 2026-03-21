Theo danh sách được công bố, TP Hải Phòng có 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong số 19 người trúng cứ, có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
2 Ủy viên Trung ương Đảng trúng cử gồm: Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.
Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng nằm trong danh sách ĐBQH khoá XVI.
Chi tiết danh sách 19 người trúng cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XVI tại TP Hải Phòng:
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Nghề nghiệp, chức vụ
Quê quán
1
Lê Ngọc Châu
26/01/1972
Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội
2
Phạm Thuý Chinh
15/01/1970
Nữ
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - ASEAN.
Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
3
Trần Thị Hải Hà
01/11/1978
Nữ
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng
4
Bùi Xuân Hải
28/02/1972
Nam
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng
Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội
5
Lê Mạnh Hùng
24/10/1973
Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên
6
Lê Minh Hưng
11/12/1970
Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh
7
Nguyễn Thị Việt Nga
29/09/1976
Nữ
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
8
Đôn Tuấn Phong
27/07/1970
Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội
Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội
9
Trần Lan Phương
06/11/1975
Nữ
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
10
Nguyễn Ngọc Sơn
25/05/1975
Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus.
Xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng.
11
Tô Đình Sơn
19/10/1972
Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng
12
Lã Thanh Tân
02/10/1967
Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng
13
Bùi Trung Thành
10/10/1976
Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng; Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng
Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng
14
Nguyễn Thị Mai Thoa
05/07/1974
Nữ
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.
15
Vũ Văn Tiến
06/10/1982
Nam
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng
16
Nguyễn Thành Trung
29/02/1976
Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng
Phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng
17
Hoàng Văn Tuyên
16/03/1975
Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn
18
Lê Trí Vũ
07/10/1978
Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng
Phường Hồng An, thành phố Hải Phòng
19
Phạm Thu Xanh
20/10/1965
Nữ
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng điều hành hệ thống các bệnh viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP; Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng
Xã An Phú, thành phố Hải Phòng
