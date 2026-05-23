Triệt phá đường dây buôn bán khí cười doanh thu hơn 20 tỷ đồng ở TP.HCM

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy về hành vi “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng trên đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM và nhiều khu vực lân cận.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng thành viên, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc khác nhau và áp dụng phương thức giao nhận kín đáo nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Từ trái qua, các đối tượng Huỳnh Đức Huy, Thư, Hạnh, Duy, Thanh Huy. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.

Theo Công an TP.HCM, việc nhanh chóng phát hiện và triệt phá đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, đặc biệt là các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và an ninh trật tự xã hội.

Công an TP.HCM đánh giá, hoạt động mua bán, sử dụng trái phép khí cười đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là trong giới trẻ tại các quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc các buổi tụ tập đông người.

Theo các chuyên gia y tế, khí cười N2O nếu sử dụng thường xuyên hoặc không được kiểm soát có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, gây ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và thậm chí nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép khí cười N2O.

Cơ quan công an cũng đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý con em mình, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường liên quan đến việc sử dụng các chất kích thích nhằm ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng xấu lôi kéo, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.