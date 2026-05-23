Nha Trang phiên bản 'Pre-Sentosa': Tiêu dùng bùng nổ, BĐS dịch vụ lên ngôi

Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, Vinhomes Pearl Bay nổi lên như “cỗ máy sinh lời” mới của đô thị biển, thu hút không chỉ giới đầu tư mà còn cả các thương hiệu khách sạn, dịch vụ hàng đầu.

“Lá phiếu tín nhiệm” cao nhất cho sức hút của tọa độ số 9 Trần Phú

Hơn một thập kỷ trước, Singapore bắt đầu quá trình chuyển đổi mang tính bước ngoặt cho đảo Sentosa, biến nơi đây thành đô thị du lịch tích hợp "All-in-One" (du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng).

Khách đến đây không chỉ để nghỉ ngơi, mà liên tục chi tiền cho các dịch vụ ẩm thực, làm đẹp, mua sắm từ sáng đến đêm. Nhờ đó, bất động sản thương mại kề cận chứng kiến tốc độ tăng trưởng phi mã, từ 500 - 1.000% trong chưa đầy 20 năm. Hiệu quả của mô hình này thể hiện ở cấp độ quốc gia, khi đất nước 6 triệu dân dự kiến đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, thu về khoảng 23-24 tỷ USD.

Lượng khách khổng lồ đến Resorts World Sentosa khiến hệ sinh thái thương mại, dịch vụ xung quanh bùng nổ.

Mô hình kinh tế này đang được tái hiện rõ nét tại Nha Trang - nơi được giới chuyên gia ví như một “Pre-Sentosa” đầy tiềm năng. Nhờ sở hữu nền cảnh quan và khí hậu chuẩn gu khách quốc tế, đô thị này liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng du lịch Việt Nam. Năm 2025, Khánh Hòa đón 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu khách nước ngoài, doanh thu du lịch đạt khoảng 66.700 tỷ đồng.

Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels APAC, Nha Trang đang ghi nhận làn sóng khách quốc tế tăng rõ nét và phân khúc cao cấp duy trì hiệu quả tích cực. Đây là tín hiệu cho thấy chất lượng của điểm đến này.

Đáng chú ý, tại đường Trần Phú - “mặt tiền du lịch” của Nha Trang, một dự án quy mô lớn đang hình thành, hứa hẹn trở thành tổ hợp thương mại và tiêu dùng tầm cỡ khu vực.

Tọa lạc lại số 9 đường Trần Phú, Vinhomes Pearl Bay là điểm kết nối đất liền với quần thể giải trí, nghỉ dưỡng Vinpearl Hòn Tre; đồng thời liền kề Cảng biển quốc tế. Nơi đây được thiết kế để không chỉ đón khách lưu trú, mà giữ khách ở lại lâu hơn cho chi tiêu cho mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm.

Sự đổ bộ của các “đế chế” khách sạn lớn về Vinhomes Pearl Bay tạo nguồn khách dồi dào cho hệ sinh thái thương mại và dịch vụ xung quanh.

Sức hút của dự án thể hiện rõ khi các thương hiệu khách sạn lớn như Wyndham Hotels & Resorts - tập đoàn sở hữu hơn 8.000 khách sạn tại gần 100 quốc gia và Best Western - với mạng lưới hơn 4.000 khách sạn toàn cầu - cùng “chốt” kế hoạch hiện diện tại Vinhomes Pearl Bay.

Các thương hiệu toàn cầu chỉ đầu tư vào những điểm đến có dòng khách lớn, thời gian lưu trú đủ dài và khả năng chi tiêu mạnh. Vì thế, sự xuất hiện của những “ông lớn” chính là “lá phiếu tín nhiệm” cao nhất cho sức hút của tọa độ số 9 Trần Phú.

Tâm điểm mới của kinh tế đêm và tiêu dùng ven biển

Từ góc nhìn của giới đầu tư cá nhân, khi các “đế chế” vận hành quốc tế đổ bộ, điều được kích hoạt không chỉ là công suất buồng phòng mà là cả một hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Để đón đầu dòng chảy này, Vinhomes Pearl Bay đã quy hoạch bài bản hai khu thương mại chiến lược: Lam Ngọc và Ruby.

Với lượng khách khổng lồ từ 8.000 - 12.000 người di chuyển đi và về đảo Hòn Tre mỗi ngày, kết hợp cùng tệp khách lưu trú trực tiếp, khách chơi golf hay các đoàn khách MICE, các nhà đầu tư tại đây sở hữu một nguồn cầu ổn định và đa dạng.

Vinhomes Pearl Bay nằm tại số 9 Trần Phú - trục du lịch sầm uất của Nha Trang.

Tại khu Lam Ngọc, chủ đầu tư kiến tạo một tâm điểm lưu trú và giải trí năng động với chuỗi Boutique Hotel cùng hai tuyến phố đi bộ sầm uất mang chủ đề Little Tokyo và Little Shanghai. Điểm sáng của Lam Ngọc nằm ở thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa công năng “vừa ở, vừa kinh doanh”.

Nhà đầu tư có thể dễ dàng vận hành mô hình kinh doanh đa lớp mang lại hiệu suất cao: tầng 1 dành cho F&B, cửa hàng bán lẻ, trong khi các tầng trên được khai thác làm homestay hay căn hộ dịch vụ cao cấp. Điều này trực tiếp giải quyết nhu cầu trải nghiệm văn hóa và vui chơi giải trí về đêm đang lên ngôi của du khách.

Trong khi đó, khu Ruby lại mang đến bộ sưu tập 28 căn Shop Boutique độc bản, đậm chất cổ điển và sang trọng. Tọa lạc tại vị trí đắc địa kết nối trực tiếp với “Đại lộ vàng” Trần Phú, Ruby mở lối đón trọn dòng khách du lịch vãng lai cũng như cộng đồng dân cư địa phương. Đây là mặt bằng hoàn hảo để triển khai các mô hình kinh doanh cao cấp như thời trang, chuỗi cà phê thương hiệu hay spa làm đẹp.

Khác với những dự án nhỏ lẻ nơi chủ shop phải tự chật vật tìm kiếm khách hàng, điểm tựa lớn nhất của nhà đầu tư tại Lam Ngọc và Ruby là sự cộng hưởng từ hệ sinh thái đồng bộ. Chủ đầu tư đã tạo sẵn những “thỏi nam châm” tiện ích và liên tục tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí để chủ động kéo dòng người đổ về các tuyến phố kinh doanh.

Nha Trang đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ bùng nổ tiếp theo. Những dự án ven biển như Vinhomes Pearl Bay gần như không còn cơ hội tái lập. Sở hữu tài sản tại đây không chỉ mang lại dòng tiền thương mại bền vững ở hiện tại, mà còn là bước đi chiến lược để nắm giữ dư địa gia tăng giá trị bất động sản vô hạn trong tương lai.