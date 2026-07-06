Danh sách 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ lây lan nhanh

(VTC News) -

Tại Quyết định số 1965/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành kèm theo danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm bệnh truyền nhiễm theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Phòng bệnh. Đây là lần đầu tiên việc phân loại bệnh truyền nhiễm được quy định theo phương pháp tính điểm dựa trên các nhóm tiêu chí cụ thể.

Việc phân loại các nhóm bệnh truyền nhiễm căn cứ theo 4 nhóm tiêu chí gồm mức độ nghiêm trọng của bệnh, khả năng lây lan, các biện pháp can thiệp đặc hiệu bằng vắc xin và thuốc điều trị, mức độ lưu hành và tiềm năng gây dịch, đại dịch.

Trong danh mục có 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm; 47 bệnh truyền nhiễm nhóm B nguy hiểm và 19 bệnh truyền nhiễm nhóm C ít nguy hiểm.

Các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, là những bệnh có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỉ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Bệnh truyền nhiễm nhóm A có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỉ lệ tử vong cao.

Chi tiết 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm gồm:

1. Bệnh bại liệt;

2. Bệnh dịch hạch;

3. Bệnh do virus cúm A(H5N1);

4. Bệnh do virus cúm A(H5N6);

5. Bệnh do virus cúm A(H7N9);

6. Bệnh do virus cúm A(H9N2);

7. Bệnh do virus Ebola (Bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola);

8. Bệnh do virus Lassa (Bệnh sốt xuất huyết do virus Lassa);

9. Bệnh do virus Marburg (Bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg);

10. Bệnh do virus Nipah;

11. Bệnh nhiễm virus tây sông Nin;

12. Bệnh sốt vàng;

13. Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS);

14. Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (MERS-CoV);

15. Bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh.

So với quy định cũ, danh mục nhóm A được bổ sung thêm bệnh do vi rút cúm A(H7N9) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV).

Đồng thời, một số bệnh được chuẩn hóa tên gọi theo tác nhân gây bệnh như bệnh do vi rút Ebola, Lassa, Marburg, bệnh nhiễm vi rút Tây sông Nin, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS).