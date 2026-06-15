Đằng sau giải thưởng quản trị xuất sắc của Uniben

(VTC News) -

Quản trị là trụ cột của phát triển bền vững

Trong bối cảnh ESG ngày càng trở thành thước đo quan trọng, Uniben xác định hệ thống quản trị dựa trên tiêu chuẩn quốc tế là nền tảng để hiện thực hóa các cam kết bền vững của doanh nghiệp.

Uniben thuộc Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu trong hai năm liên tiếp.

Uniben vận hành hệ thống sản xuất hiện đại, khép kín tại ba nhà máy tại TP.HCM và Hưng Yên. Các nhà máy ứng dụng công nghệ tiên tiến và các hệ thống quản lý quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất xuyên suốt chuỗi giá trị.

Cùng với việc chuẩn hóa hệ thống quản trị, Uniben tiên phong đẩy mạnh hàm lượng công nghệ trong vận hành. Các nền tảng quản trị tích hợp giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng khả năng kết nối dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát hiện đại, khép kín hàng đầu tại nhà máy Uniben Bình Dương.

Theo Uniben, quản trị tốt góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động tiến đến “sản xuất xuất sắc”, đồng thời tạo điều kiện để sử dụng nguồn lực hiệu quả, giảm lãng phí trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ đó mang lại nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng, người lao động và các đối tác.

Trách nhiệm xã hội bắt đầu từ sản phẩm

Thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh thuộc khuôn khổ sự kiện, Uniben nhấn mạnh vai trò của “tính liêm chính của sản phẩm” như một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, đặc biệt đối với các doanh nghiệp top đầu ngành hàng FMCG. Theo đó, những sản phẩm chất lượng không chỉ phục vụ một nhóm nhỏ người tiêu dùng mà phải mang tính phổ biến với nhiều tầng lớp trong xã hội.

“Một sản phẩm chỉ thực sự có trách nhiệm xã hội khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu về an toàn, chất lượng, dinh dưỡng và khả năng tiếp cận”, đại diện Uniben chia sẻ.

Triết lý đó được Uniben chuyển hóa vào quá trình nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, giảm hao hụt tài nguyên, tối ưu vận hành để sản phẩm chất lượng duy trì ở mức giá phù hợp với số đông người tiêu dùng.

Mì 3 Miền Gold với gói nước cốt 2X gấp đôi đậm đà.

Mì 3 Miền Gold với gói nước cốt 2X gấp đôi đậm đà của Uniben là một minh chứng cho thành quả trên khi tiên phong công nghệ nước cốt cô đặc vào mì ăn liền, giúp người dùng thưởng thức hương vị thơm ngon, đậm đà cao cấp với mức giá hợp lý.

Con người là trung tâm của sự chuyển đổi

Bên cạnh kiên định thực hiện trách nhiệm với người tiêu dùng, Uniben xác định người lao động là một trong những yếu tố cốt lõi trong hành trình phát triển bền vững. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, phòng ngừa rủi ro và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho nhân viên.

Ngoài ra, Uniben xác định công nghệ trở thành công cụ thiết yếu giúp nâng cao năng lực của con người. Doanh nghiệp thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng và phát triển năng lực nhân sự trong kiểm soát dữ liệu, giám sát chất lượng, cải tiến quy trình và vận hành các hệ thống công nghệ tiên tiến.

Hướng đến những giá trị bền vững dài hạn

Việc được vinh danh ở hạng mục “Quản trị doanh nghiệp xuất sắc” là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Uniben trong công tác quản trị mà còn khẳng định định hướng phát triển lấy hiệu quả kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội và giá trị cộng đồng.

Uniben tiếp tục kiên định trên hành trình nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và phát triển con người để đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.