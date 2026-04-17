Xuất bản ngày 17/04/2026 07:17 AM
Dân ven biển Quảng Trị tiếc nuối nhìn dự án bãi tắm gần 260 tỷ 'đắp chiếu'

Dù hoàn thành, bàn giao từ lâu nhưng dự án bãi tắm Gio Hải (Quảng Trị) chưa thể hoạt động, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn mùa du lịch biển làm người dân tiếc nuối.

Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị quản lý dự án với tổng mức đầu tư là hơn 258 tỉ đồng (từ nguồn vay ADB và vốn đối ứng ngân sách nhà nước). Thời gian khởi công từ tháng 8/2023 và hoàn thành trong năm 2024.

Quy mô dự án gồm hạng mục chính: Cảng du lịch Cửa Việt và 3 bãi tắm (Cửa Việt, cộng đồng Trung Giang, cộng đồng Gio Hải), nhà điều hành, hàng quán, hệ thống điện, nước…

Thế nhưng, sau gần 2 năm, chỉ có công trình Cảng du lịch Cửa Việt được hoàn thành, bàn giao cho Đặc khu Cồn Cỏ và khai thác từ ngày 25/3/2025. Các bãi tắm Trung Giang, bãi tắm cộng đồng Gio Hải và bãi tắm Cửa Việt được nghiệm thu hoàn thành từ cuối năm 2024.

Theo tiến trình, sau khi dự án hoàn thành, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị tổ chức bàn giao công trình cho UBND huyện Gio Linh (cũ) quản lý từ tháng 3/2025. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tháng 8 và tháng 9/2025, dự án được bàn giao về cho UBND xã Cửa Việt và UBND xã Bến Hải vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, đến nay các công trình bãi tắm này vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Ghi nhận tại bãi tắm Gio Hải (Quảng Trị), nhiều hạng mục kiên cố, được đầu tư bài bản, hiện đại nhưng hiện mọc đầy rêu mốc, xuống cấp, hư hại, cỏ dại mọc um tùm xung quanh sau khi bị bỏ hoang, không người chăm sóc.

Nhiều loại cây được trồng như dừa, phi lao... chết khô do không có người chăm sóc. Một số vị trí có những cây dừa nằm ngổn ngang, thân mục rỗng... Thậm chí xuất hiện tình trạng mất cắp tài sản trong công trình. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại bãi tắm du lịch cộng đồng Trung Giang và bãi tắm Cửa Việt.

Theo người dân địa phương, họ từng rất kỳ vọng khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra cú hích để kích cầu du lịch biển ở địa phương phát triển. Qua đó, thu hút du khách, tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh doanh, buôn bán... đời sống người dân sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, khi nhìn cảnh dự án đầu tư xong rồi bỏ hoang khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối.

"Sau khi hoàn thành, dự án bị để dãi nắng, dầm mưa, nhiều người nơi khác đến tự sử dụng các ki ốt để ngồi ăn nhậu. Trong khi người dân địa phương thì tận dụng làm nơi chứa ngư lưới cụ..." một người dân sống cạnh bãi tắm Gio Hải (Quảng Trị) tiếc nuối nói.

Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị thừa nhận, việc công trình chưa được đưa vào hoạt động và thiếu người trông coi tạo sơ hở cho nạn trộm cắp diễn ra. Đơn vị nhiều lần thực hiện khắc phục, tình trạng mất cắp và hư hỏng vẫn tiếp tục xảy ra.

"Hiện Ban đang chờ địa phương hoàn tất công tác đấu giá để có phương án hỗ trợ thêm cho các tiểu thương phục hồi tài sản. Riêng với hệ thống cây xanh, Ban sẽ yêu cầu nhà thầu thay thế những cây bị chết theo đúng cam kết bảo hành 3 năm...", lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị khẳng định.

Người dân kỳ vọng, các công trình bãi tắm Cửa Việt, Gio Hải và Trung Giang sẽ được hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sớm đưa vào hoạt động, kịp mùa du lịch biển (cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7). Được biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các xã Cửa Việt, Bến Hải thực hiện đề án, tờ trình trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét.

Tuy nhiên, hiện chỉ mới có UBND xã Bến Hải thực hiện đề án và tờ trình gửi cơ quan chức năng, còn UBND xã Cửa Việt vẫn đang trong giai đoạn thực hiện thẩm định giá và xây dựng phương án gửi cơ quan chức năng xem xét. Tuy nhiên, vẫn chưa thể "chốt" được mốc thời gian cụ thể đưa bãi tắm vào hoạt động.

NGUYỄN VƯƠNG
