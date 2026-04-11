Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị về các giải pháp công nghệ y tế năm 2026

Ngày 11/4, Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị Khoa học Sức khỏe Thường niên năm 2026. Đây là sự kiện học thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành y tế cùng đông đảo giảng viên và sinh viên lĩnh vực khoa học sức khoẻ tham dự.

Hội nghị năm nay tập trung vào các xu hướng y học hiện đại với mục tiêu không chỉ cứu sống người bệnh mà còn hướng tới phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ TPHCM, Trưởng Khoa Phẫu Thuật Thẫm Mỹ và Thẫm Mỹ Nội Khoa trường Y Dược - ĐH Trà Vinh chia sẻ rằng phẫu thuật hiện đại đang thay đổi để nâng cao chất lượng sống, tuy nhiên mỗi quyết định can thiệp đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên yếu tố y khoa và sự tư vấn chuyên môn.

Đặc biệt, Hội nghị năm nay sẽ đưa ra những định hướng nghiên cứu mới, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Đặc biệt, cập nhật xu hướng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, các tiến bộ trong phẫu thuật ngoại khoa, kết hợp chăm sóc điều dưỡng hướng tới cộng đồng.

“Hội nghị hôm nay, vừa là diễn đàn khoa học, vừa là hướng đi mà Đại học Trà Vinh muốn khẳng định trong giai đoạn phát triển mới là đồng hành cùng khoa học sức khỏe với tinh thần hội nhập sâu rộng”, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa khẳng định.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh y học toàn cầu phát triển nhanh chóng với nhiều đột phá trong trí tuệ nhân tạo, y học cá thể hóa và kỹ thuật phẫu thuật hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các tiến bộ này thực sự đến được với người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tại các hội trường về ngoại khoa tổng quát, đại biểu đã được cập nhật những tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư phổi, nội soi tuyến giáp và can thiệp nội mạch. TTND, AHLĐ, GS.TS.BS Tạ Văn Trầm, Hiệu trưởng Trường Y Dược- ĐH Trà Vinh đưa ra những thông tin quan trọng về xu hướng ngoại khoa ít xâm lấn giúp người dân tiếp cận phẫu thuật an toàn hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên đề về điều dưỡng, xét nghiệm y học và y tế công cộng cũng thu hút sự quan tâm lớn với các báo cáo về sức khỏe điện tử và quản lý bệnh mạn tính.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm trong thời gian tới, gồm: đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng gắn với đặc thù sức khỏe khu vực Tây Nam Bộ; mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng thực chất; và lấy người bệnh, cộng đồng làm trung tâm trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

Theo lãnh đạo nhà trường, hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, góp phần đưa các thành tựu khoa học vào phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Hướng tới mục tiêu lọt top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035, Đại học Trà Vinh xác định cần tăng cường hợp tác, phát triển các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên quốc gia, từ đó tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển dài hạn.

Đại học Trà Vinh xác định sứ mệnh không chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế có chuyên môn, mà còn phải gắn với phục vụ cộng đồng. Hiện trường có hơn 20.000 sinh viên theo học 49 ngành, trong đó khối ngành sức khỏe với hơn 4.500 sinh viên, đào tạo đa dạng từ y khoa, dược học đến y tế công cộng và phục hồi chức năng.

Bên cạnh đó, trường triển khai nhiều chương trình sau đại học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Nhà trường cũng đạt 27 chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế theo các tiêu chuẩn uy tín như FIBAA, ABET và AUN-QA.