Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho một số phương thức tuyển sinh năm 2026. Theo đó, mức điểm sàn được xác định trong khoảng từ 16,5 đến 18 điểm.

Ngưỡng này áp dụng cho hai phương thức gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT do trường tổ chức và xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích nổi bật trong học tập hoặc các hoạt động học thuật.

Với phương thức sử dụng điểm thi đánh giá năng lực SPT, thí sinh phải tham gia tối thiểu ba môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển của từng ngành đào tạo. Kết quả bài thi được sử dụng để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu học tập của thí sinh trước khi vào trường.

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn từ 16,5 đến 18. (Ảnh minh họa: HNUE)

Với các chương trình đào tạo giáo viên (trừ một số ngành năng khiếu), thí sinh cần có học lực lớp 12 đạt loại tốt và đáp ứng thêm một trong hai điều kiện: tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18 trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.

Mức này với ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và khối ngành ngoài sư phạm, lần lượt là 16,5 và 6,5 điểm. Đồng thời, thí sinh phải có kết quả học tập lớp 12 ở mức khá.

Đối với các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và khối ngành ngoài sư phạm, thí sinh cần có học lực từ loại khá, đồng thời đạt tổng điểm ba môn từ 16,5 hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5. Thí sinh thuộc nhóm này cần có học lực lớp 12 đạt từ khá trở lên.

Ngoài ra, nhà trường tiếp tục áp dụng diện xét tuyển đối với thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, chia thành 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất, dành cho học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt trong 3 năm THPT, đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí như học tại trường chuyên hoặc thuộc hệ thống các trường trực thuộc trường sư phạm, hoặc đạt giải từ cấp tỉnh trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật.

Hai nhóm còn lại áp dụng cho các ngành đặc thù như Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao. Thí sinh cần có học lực từ khá trở lên, nằm trong top 5% điểm cao nhất kỳ thi năng khiếu của trường hoặc đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao như giải cấp tỉnh, tốt nghiệp trường năng khiếu loại giỏi hoặc đạt chuẩn vận động viên cấp 1, kiện tướng quốc gia.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm môn ngoại ngữ được lấy trực tiếp từ kết quả bài thi tốt nghiệp. Trường không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi thay thế trong tổ hợp xét tuyển. Điểm sàn theo phương thức này sẽ được công bố vào ngày 10/7.

Trường khuyến cáo thí sinh cần tìm hiểu kỹ quy định tuyển sinh, chỉ đăng ký khi đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời theo dõi lịch thi và hoàn tất các bước đăng ký, nộp lệ phí đúng thời hạn.

Năm 2025, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 5.000 sinh viên, với điểm chuẩn dao động từ 19 đến 29,06/30 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất, trong khi nhiều ngành như Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý và Giáo dục chính trị đều lấy trên 28 điểm.