ĐH Y Hà Nội dự kiến mở ngành Y tế số, dành 40% chỉ tiêu xét tuyển thẳng 2026

(VTC News) -

Tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ về định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo y khoa cũng như kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trong thời gian tới.

Theo TS.BS Đỗ Thanh Hương, sự phát triển nhanh chóng của AI hiện nay vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với các lĩnh vực đào tạo, trong đó có y học. Trường Đại học Y Hà Nội đang xây dựng các công cụ và quy định cụ thể về việc sử dụng AI trong giảng dạy, đồng thời từng bước tích hợp công nghệ này vào chương trình đào tạo dành cho sinh viên.

Đáng chú ý, trường đang chuẩn bị mở ngành đào tạo mới về y tế số, tập trung vào ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Dự kiến, ngành học này có thể được tuyển sinh trong giai đoạn 2027–2028.

TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo y khoa. Theo đại diện trường, Trường Đại học Y Hà Nội hiện có các chương trình liên kết với các trường đại học và hiệp hội giáo dục y học trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu.

TS.BS Đỗ Thanh Hương cho hay, AI hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của y học, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh. Một số dự án quốc tế, trong đó có các chương trình do chính phủ Úc tài trợ cho du học sinh Việt Nam tại Sydney, đã cho thấy hiệu quả của AI trong hỗ trợ phân tích và phát hiện bệnh lý.

Xét tuyển thẳng chiếm bao nhiêu %?

Liên quan đến câu hỏi về xét tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội, TS.BS Đỗ Thanh Hương cho biết đến thời điểm này quy chế tuyển thẳng của năm 2026 chưa có thay đổi so với năm 2025. Các thông tin chính thức sẽ được công bố trên website của trường trong tháng 3 sau khi ban tuyển sinh họp và thống nhất phương án.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế hoặc quốc gia do Bộ cử tham dự vẫn thuộc diện xem xét tuyển thẳng. Ngoài ra, các giải thưởng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng được xem xét theo quy định của bộ.

Tuy nhiên, đại diện trường lưu ý việc xét tuyển thẳng không áp dụng tự động cho mọi trường hợp. Với các giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc tế, thí sinh cần chứng minh đề tài phù hợp với ngành đăng ký và phải trình bày báo cáo bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên môn của trường để được đánh giá.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2025, chỉ tiêu xét tuyển thẳng của Trường Đại học Y Hà Nội chiếm khoảng 40% tổng chỉ tiêu. Dự kiến tỷ lệ này có thể được giữ nguyên trong năm 2026, tuy nhiên con số chính thức sẽ được công bố trong thông báo tuyển sinh sắp tới.

Đối với các ngành đào tạo bác sĩ hệ 6 năm, thí sinh được xét tuyển thẳng thường phải đạt giải trong các môn thuộc tổ hợp như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tin học; trong khi một số ngành khác có thể xem xét thêm các môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký.

Nhà trường cho biết mọi thông tin chính thức về tuyển sinh năm 2026 sẽ được cập nhật trên website của trường trong thời gian gần nhất.