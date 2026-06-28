Đại học Bách khoa Hà Nội đưa Việt Nam lên bản đồ Design Factory toàn cầu

(VTC News) -

Chiều 27/6, Đại học Bách khoa Hà Nội ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành (Interdisciplinary Design Factory) - trung tâm "Design Factory" đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo chuẩn quốc tế.

Nghi lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: ĐHBKHN)

Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành được xây dựng như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp theo mô hình hợp tác "ba nhà" gồm nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước. Trung tâm được phát triển dựa trên mô hình Design Factory của Đại học Aalto (Phần Lan), thuộc mạng lưới Design Factory toàn cầu với 38 trung tâm trên thế giới.

Trung tâm được thiết kế theo hướng tích hợp toàn diện, bao gồm khu tư duy sáng tạo mở, studio thiết kế và mô phỏng số, phòng thí nghiệm chế tạo thử nghiệm, không gian làm việc nhóm, khu triển lãm, trình diễn sản phẩm và phòng học linh hoạt phục vụ các hoạt động đào tạo, workshop và phát triển dự án.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, lợi thế của mô hình đến từ nền tảng nguồn lực mạnh với hơn 1.000 giảng viên cơ hữu, trong đó 76,2% có trình độ tiến sĩ; quy mô đào tạo đa ngành thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, vật liệu, hóa sinh, năng lượng và môi trường. Nhà trường cũng đã hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với BK-Holdings, Quỹ BK Fund, Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên cùng mạng lưới doanh nghiệp đối tác.

Phát biểu tại lễ ra mắt, GS.TS, NGƯT Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, không gian đổi mới sáng tạo liên ngành được kỳ vọng trở thành nơi kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác giữa các bên nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành là trái tim của sự sáng tạo và kết nối tri thức, là nơi hiện thực hoá mô hình hợp tác “ba nhà” - Nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước để tạo ra những giá trị thực tiễn phục vụ sự phát triển của Đất nước”, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.

GS.TS, NGƯT Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐHBKHN)

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm đặt mục tiêu trong năm 2026 phục vụ khoảng 10.000 lượt người học các kỹ năng bổ trợ, hỗ trợ 200 người học triển khai dự án thực tế, tạo ra 10 sản phẩm mẫu và đăng ký 3 sáng chế. Đến năm 2030, quy mô hoạt động dự kiến mở rộng lên 30.000 lượt người học, hỗ trợ 1.000 người triển khai dự án, phát triển 200 sản phẩm mẫu, 30 sáng chế cùng khoảng 50 nhóm khởi nghiệp và 30 doanh nghiệp spin-off/startup hình thành từ hệ sinh thái của Đại học.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sau lễ ra mắt, Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất và dự kiến khánh thành chính thức vào ngày 15/10/2026. Nhà trường kỳ vọng mô hình này sẽ trở thành hình mẫu để nhân rộng tại các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển bền vững.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nhà trường và hiện thực hóa các định hướng của Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.