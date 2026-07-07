Đã lấy mẫu ADN gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News sáng nay 7/7.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News lúc 10h cùng ngày, ông Huỳnh Văn Nhỏ (59 tuổi) - em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho biết, hai anh em ông vừa hoàn tất việc lấy mẫu ADN.

Việc lấy mẫu được thực hiện để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Ông Huỳnh Văn Mười trao đổi thông tin với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

“Tôi và anh Mười (Huỳnh Văn Mười) sáng nay đi cùng đoàn chính quyền địa phương đến UBND xã Hoà Khánh (Tây Ninh) để lấy mẫu ADN. Đã xong xuôi, giờ đang trở về nhà và chờ kết quả”, ông Nhỏ nói.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.

Đặc biệt, một mẩu giấy còn lưu được một số thông tin quan trọng như tên “Huỳnh Văn Quên”, cùng các dòng chữ liên quan đến Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn, trở thành manh mối đầu tiên giúp xác định danh tính một liệt sĩ.

Qua giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu hồ sơ, cơ quan chức năng bước đầu xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, thuộc đơn vị của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ngay sau khi thông tin được công bố, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ đã liên hệ với chính quyền địa phương, cho biết có nhiều thông tin trùng khớp với người anh trai mất liên lạc từ năm 1968.

Chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đến gia đình ông Nhỏ tại Tây Ninh để xác minh thông tin, đối chiếu hồ sơ và động viên gia đình.

Quá trình xác minh cũng ghi nhận một số khác biệt giữa các giấy tờ lưu giữ của gia đình, trong đó giấy báo tử ghi tên Huỳnh Văn Quyên, còn Bằng “Tổ Quốc ghi công” ghi tên Huỳnh Văn Quên. Vì vậy, việc giám định ADN được xem là căn cứ khoa học quan trọng để xác định quan hệ huyết thống và khẳng định danh tính liệt sĩ.

Theo cơ quan chức năng, sau khi có kết quả giám định ADN, các đơn vị sẽ hoàn tất hồ sơ theo quy định để thông báo chính thức tới gia đình và thực hiện các bước tiếp theo trong công tác quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.