Đẩy mạnh giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

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Phát biểu tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) sáng nay 6/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các lực lượng huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN để sớm xác định danh tính các liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức di quan hài cốt các liệt sĩ từ khu vực nghi là rãnh mộ tập thể về Nhà tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Thủ tướng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn và bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm một manh mối, thêm một hy vọng để xác định danh tính cho các liệt sĩ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM cùng Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách khoa học hệ thống hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là các sự kiện trong các năm 1968 và 1972.

Đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại để tiếp tục khoanh vùng, thăm dò, tổ chức khai quật tại những khu vực có khả năng còn các hố chôn tập thể.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu và Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện nghi thức di quan.

Tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ xúc động khi trực tiếp tham dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Thủ tướng, đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự lùi xa bởi nỗi đau mất mát vẫn còn hiện hữu khi người thân chưa tìm được nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.

“Chúng ta cần nỗ lực với quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cùng các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và các tổ chức, cá nhân đã kiên trì thu thập thông tin, đối chiếu tư liệu, ứng dụng khoa học công nghệ để từng bước làm sáng tỏ khu vực nghi có hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

“Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước”, Thủ tướng nói.

Sau 2 ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m. Bước đầu phát hiện có 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều kỷ vật quý giá.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết, thành phố đã huy động nhiều nguồn tư liệu phục vụ công tác xác minh, gồm hồ sơ lịch sử, ảnh tư liệu trong và ngoài nước, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu với nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, TP.HCM đã tìm được nhiều nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể các chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những lời kể này góp phần kiểm chứng, bổ sung nhiều dữ liệu quan trọng để xác định vị trí các hố chôn tập thể.

Song song đó, các đơn vị chuyên môn đã triển khai khảo sát bằng radar xuyên đất, đo điện trở suất và các phương pháp địa vật lý hiện đại. Kết quả khảo sát ghi nhận nhiều vị trí có tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phù hợp với các tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng.

Khu vực phát hiện 5 bộ hài cốt, nghi là rãnh chôn tập thể.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM phối hợp Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức đào thăm dò. Sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m. Bước đầu ghi nhận 5 bộ hài cốt cùng một tấm tăng bộ đội và nhiều kỷ vật được cho là có giá trị phục vụ công tác xác minh, nhận dạng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, việc phát hiện rãnh chôn mới chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ và kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.