Đã có nhà đầu tư đề xuất chi 1,15 tỷ USD xây tòa tháp 99 tầng ở Thủ Thiêm.

Liên danh gồm 3 đơn vị là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HIFC - doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM), Công ty CP Cơ điện lạnh (REE Group) và VinaCapital Group. Nhóm nhà đầu tư sẽ lập một công ty chung, để đầu tư và quản lý dự án suốt thời gian hoạt động cũng như chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Trong cơ cấu góp vốn, REE Group chiếm 43% (tương đương gần 99 triệu USD), VinaCapital 24% (hơn 55 triệu USD).

HFIC dự kiến góp 33% vốn vào dự án này bằng quyền sử dụng đất, có thể quy đổi thành sàn văn phòng và bàn giao cho VIFC-HCMC nếu giá trị vượt mức cam kết.

Nhóm nhà đầu tư này vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đề xuất đầu tư tòa nhà biểu tượng IFC-99F HCMC với quy mô 99 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn 400.000 m2.

Tổng vốn đầu tư tòa tháp tài chính 99 tầng dự kiến khoảng 1,15 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở hữu 20% (230 triệu USD), phần còn lại huy động từ vốn vay và khách hàng.

Nhóm nhà đầu tư đề xuất thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Đồng thời đề xuất một số chính sách đặc thù theo Nghị quyết 222 của Quốc hội, về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, gồm cho phép kết hợp căn hộ và khách sạn; cho phép phân kỳ nộp tiền sử dụng đất trong 3 năm. Giá đất áp dụng mức tham chiếu khoảng 350 triệu đồng mỗi m2.

Tòa nhà 99 tầng được quy hoạch trên khu đất khoảng 10.000 m² nằm ở khu lõi VIFC-HCMC Thủ Thiêm. Tòa nhà này dự kiến theo mô hình đa chức năng, gồm văn phòng, bán và cho thuê dài hạn.

Đầu tháng 3, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận báo cáo, đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, về triển khai quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thủ Đức (cũ) đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Vị trí dự kiến dự kiến đầu tư tòa tháp 99 tầng.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thủ Đức đến năm 2040 tại khu vực này.

Theo dự thảo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của phường An Khánh, lô đất ký hiệu 1.K1.8.HH diện tích 1,26ha, sẽ có sự thay đổi về quy mô. Cụ thể, chiều cao công trình được đề xuất nâng từ tối đa 30 tầng lên tới 99 tầng, tương đương khoảng 500m, với chức năng đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ - Trung tâm tài chính quốc tế.

Cũng theo dự thảo, có 9 lô đất tại Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được bố trí xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (ký hiệu từ 1.K1.2.HH đến 1.K1.10.HH).

Theo thuyết minh điều chỉnh, chỉ tiêu hệ số sử dụng đất (diện tích sàn) khu vực dự kiến xây dựng khu lõi Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM được chuyển đổi toàn bộ, để tăng hệ số sử dụng đất, nhằm xây dựng công trình cao tầng nổi bật, tạo điểm nhấn, biểu tượng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế và cả khu vực.

Theo lộ trình, khu trung tâm điều hành của VIFC-HCMC tại Thủ Thiêm dự kiến hoạt động từ năm 2027.

Sự xuất hiện của tòa tháp 99 tầng cùng với Trung tâm Chính trị - Hành chính mới dự kiến khởi công dịp 30/4 tới đây, sẽ biến Thủ Thiêm thành một "Phố Wall" thực thụ, đưa TP.HCM trở thành cực tăng trưởng tài chính quan trọng của châu Á.

Theo quy hoạch đã được công bố, không gian Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM có diện tích khoảng 899 ha, trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha khu vực sông Sài Gòn, với khoảng 1.000 tòa nhà cao tầng đủ điều kiện hoạt động. TP.HCM dự kiến sơ bộ đầu tư cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM khoảng 172.000 tỷ đồng - tương đương 7 tỷ USD. Trước mắt chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, với khoảng 9,2 ha tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu.