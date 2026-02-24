Cận cảnh khu 'đất vàng' được đề xuất xây tháp 99 tầng cao nhất Việt Nam

Ngày 24/2, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) cho thấy khoảng 11 lô đất trống đã được rào chắn, hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, điện, hệ thống kỹ thuật cơ bản hoàn thiện từ nhiều năm trước. Đây là khu vực được quy hoạch làm lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.