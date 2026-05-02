Đình Bắc tạo thống kê ngoạn mục, chỉ 5 trận sắp đuổi kịp Hoàng Hên

(VTC News) -

Tối 2/5, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở vòng 21 V.League 2025-2026. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số ở phút 32. Tiền đạo số 9 của CAHN giơ tay tạo hình số 8. Đây cũng là tổng số bàn thắng anh ghi được tại V.League mùa này.

Nhờ phong độ thăng hoa, tiền đạo 22 tuổi vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại V.League mùa này, kém 6 bàn so với người dẫn đầu là đồng đội Alan Sebastiao.

Nếu chỉ tính các nội binh, Đình Bắc hiện là cái tên có thành tích tốt nhất giải (hơn người xếp sau là Nguyễn Hoàng Đức 2 bàn). Cầu thủ quốc tịch Việt Nam duy nhất có số bàn thắng nhiều hơn Đình Bắc là Đỗ Hoàng Hên (9 bàn).

Đình Bắc đang có chuỗi thành tích ấn tượng ở V.League 2026-2026. (Nguồn: Công an Hà Nội FC)

Đáng chú ý, trước khi thi đấu thăng hoa với chuỗi phong độ hiện tại, Đình Bắc từng có quãng hơn 500 ngày không ghi bàn tại V.League. Trước đó, tổng số bàn thắng của Đình Bắc sau 16 vòng đấu là 0. Thế nhưng, nhờ sự thay đổi trong vai trò thi đấu cùng phong độ được cải thiện rõ rệt, chân sút quê Nghệ An đã liên tiếp ghi dấu ấn trong thời gian gần đây.

Anh duy trì mạch ghi bàn suốt 5 trận liên tiếp, bắt đầu từ cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng ngày 4/4. Sau đó, Bắc tiếp tục lập công ở trận hòa 1-1 với PVF-CAND, góp dấu ấn trong thắng lợi 3-0 trước Công an TP.HCM, bùng nổ với hat-trick đầu tiên giúp CAHN đánh bại Sông Lam Nghệ An 4-2, trước khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Hải Phòng.

Trong lịch sử V.League, không thiếu những chân sút từng tạo ra chuỗi ghi bàn ấn tượng. Nguyễn Xuân Son từng có giai đoạn bùng nổ với 10 pha lập công sau 6 trận ở mùa 2023-2024, còn Leo Artur duy trì hiệu suất với 5 bàn trong 5 trận mùa trước. Trước đó, Nguyễn Tiến Linh cũng từng gây tiếng vang khi ghi tới 10 bàn chỉ trong 5 trận liên tiếp từ năm 2018. Dù vậy, điểm đáng chú ý là Đình Bắc vẫn đang thi đấu ổn định và hoàn toàn có cơ hội nâng cao thành tích trong thời gian tới.