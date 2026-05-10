Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Nam Định, vòng 22 V.League hôm nay 10/5

Cập nhật mới nhất CAHN 0-0 Nam Định Tiếp tục cập nhật Trận CAHN đấu với Nam Định bắt đầu lúc 19h15. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Nam Định Sau nửa đầu mùa giải bất ổn, Nam Định dần cải thiện được thành tích để tiến gần nhóm đầu bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam đang đứng thứ 5 với 31 điểm. Trong 10 trận gần nhất ở đấu trường trong nước, Nam Định chỉ thua 2 lần (đều có cách biệt chỉ 1 bàn trước HAGL và Thể Công Viettel). Trên sân khách, đội bóng thành Nam có chuỗi 5 trận bất bại (thắng 4, hoà 1). Không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch cũng như cạnh tranh huy chương, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có lẽ chỉ còn mục tiêu ở đấu trường châu Á. Họ sẽ đấu trận lượt về gặp Selangor (Malaysia) ở AFC Champions League Two vào giữa tuần sau. Nam Định không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. (Ảnh: CLB Nam Định)

CLB Công an Hà Nội CAHN là đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Huấn luyện viên Alexandre Polking có trong tay dàn ngôi sao chất lượng cao và thiết lập lối chơi chủ động, hiệu quả. Vị trí đầu bảng xếp hạng (54 điểm, 17 chiến thắng, 3 trận hoà, chỉ 1 thất bại), ghi bàn nhiều nhất (50), thủng lưới ít nhất (17) phản ánh đúng thực lực của đội bóng ngành công an. CLB Công an Hà Nội đang có chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại từ sau trận thua Hà Nội 1-2 - thất bại duy nhất của họ ở V.League mùa này tính đến hiện tại. Trong 6 trận gần nhất trên sân nhà, Nguyễn Quang Hải và đồng đội luôn ghi ít nhất 3 bàn vào lưới đối thủ. CAHN thắng Hải Phòng 2-0 ở vòng 21. (Ảnh: VPF)