Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Nam Định, vòng 22 V.League hôm nay 10/5

Cập nhật mới nhất
CAHN 0-0 Nam Định Tiếp tục cập nhật
Trận CAHN đấu với Nam Định bắt đầu lúc 19h15. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Nam Định
Sau nửa đầu mùa giải bất ổn, Nam Định dần cải thiện được thành tích để tiến gần nhóm đầu bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam đang đứng thứ 5 với 31 điểm.
Trong 10 trận gần nhất ở đấu trường trong nước, Nam Định chỉ thua 2 lần (đều có cách biệt chỉ 1 bàn trước HAGL và Thể Công Viettel). Trên sân khách, đội bóng thành Nam có chuỗi 5 trận bất bại (thắng 4, hoà 1).
Không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch cũng như cạnh tranh huy chương, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có lẽ chỉ còn mục tiêu ở đấu trường châu Á. Họ sẽ đấu trận lượt về gặp Selangor (Malaysia) ở AFC Champions League Two vào giữa tuần sau.
CLB Công an Hà Nội
CAHN là đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Huấn luyện viên Alexandre Polking có trong tay dàn ngôi sao chất lượng cao và thiết lập lối chơi chủ động, hiệu quả. Vị trí đầu bảng xếp hạng (54 điểm, 17 chiến thắng, 3 trận hoà, chỉ 1 thất bại), ghi bàn nhiều nhất (50), thủng lưới ít nhất (17) phản ánh đúng thực lực của đội bóng ngành công an.
CLB Công an Hà Nội đang có chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại từ sau trận thua Hà Nội 1-2 - thất bại duy nhất của họ ở V.League mùa này tính đến hiện tại. Trong 6 trận gần nhất trên sân nhà, Nguyễn Quang Hải và đồng đội luôn ghi ít nhất 3 bàn vào lưới đối thủ.
CAHN đấu với Nam Định (19h15 ngày 10/5)
Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) và Nam Định ở vòng 22 V.League 2025-2026 có thể là màn chuyển giao chức vô địch giải đấu. Nếu CAHN đánh bại đối thủ ở trận này và Thể Công Viettel không thắng được Hà Tĩnh, cuộc đua đến ngôi vương của mùa giải năm nay sẽ kết thúc.
Trong lịch sử 10 lần đối đầu giữa 2 đội, CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệ thắng lên tới 60%. Nam Định chỉ thắng được 1 trận diễn ra vào tháng 5/2024, còn lại là 3 trận hoà.
Ở lượt đi, Leo Artur và Alan Grafite ghi 2 bàn giúp đội bóng ngành công an thắng 2-0 ngay trên sân khách. Cả 2 ngoại binh này đều bình phục chấn thương và có thể trở lại trong đội hình đội chủ nhà.
