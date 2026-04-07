Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ

Chiều 7/4, sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) cũ Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Cụ thể, 5 người thuộc Bộ NN&PTNN bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng lĩnh án 4 năm tù; Trần Tố Nghị, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, 6 năm tù; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, án 5 năm tù; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2, án 13 năm tù và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8, án 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 9 năm năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm tù vì Đưa hối lộ, tổng hợp 14 năm tù.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại toà

Ngoài ra, tòa phạt tù 14 người về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 3 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, mức án từ án treo đến 5 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thắng và đồng phạm đã xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã xâm phạm đến sự công bằng, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

HĐXX cho rằng, bị cáo Hoàng Văn Thắng có các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều thành tích trong công tác. Trong khi đó bị cáo Hoàng Văn Dân cũng được HĐXX xem xét đến tình tiết giảm nhẹ khi đã cùng gia đình tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Bản thân Giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng đã chủ động tố cáo hành vi nhận hối lộ của các bị cáo khác trong vụ án ngay từ giai đoạn điều tra.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là các cựu cán bộ làm giảm uy tín của bộ máy Nhà nước nên cần có bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên HĐXX cũng xét đến việc các bị cáo này đều có các tình tiết giảm nhẹ.

Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh, người bị xét xử vắng mặt cũng đã nhờ gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả nên được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu.

Hành vi trên bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.