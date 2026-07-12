Cụ ông 91 tuổi nhảy dù từ độ cao 3.000 mét để gây quỹ từ thiện

(VTC News) -

Phần lớn mọi người đều chọn tận hưởng cuộc sống an nhàn khi tuổi già, nhưng cụ ông Alan Still (91 tuổi, sinh sống tại Anh) không nằm trong số đó.

Cụ ông 91 tuổi này vừa chứng minh rằng giới hạn của con người là vô hạn khi thực hiện cú nhảy dù lượn lao mình ra khỏi máy bay ở độ cao 3.000m. Thử thách này giúp cụ quyên góp được hơn 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) cho Trung tâm Cộng đồng Rowleys ở Cranleigh, Surrey, Anh.

Chia sẻ về cú nhảy, cụ Still mô tả trải nghiệm này khiến bản thân vô cùng phấn khích. Cụ quyết định dấn thân vào thử thách này để hỗ trợ Trung tâm Cộng đồng Rowleys, nơi chuyên kết nối và gắn kết cộng đồng địa phương thông qua nhiều hoạt động đa dạng. Những người tham gia sẽ có các buổi chơi bingo cho đến những chuyến tham quan Lâu đài Windsor.

Cụ ông nhảy dù từ độ cao 3.000m để gây quỹ từ thiện.

Trung tâm Rowleys đăng tải một đoạn video về chuyến phiêu lưu của cụ Still lên Instagram, kèm theo lời tri ân ngọt ngào dành cho đóng góp to lớn của cụ: “Xin được gửi lời cảm ơn vô cùng đặc biệt đến bác Alan. Ở tuổi 91 ’thanh xuân‘, bác đã thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm phi thường khi thực hiện thử thách này, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả chúng ta trên suốt chặng đường”.

“Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc bước ra khỏi máy bay và lao mình vào không trung, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh”, cụ Still chia sẻ về cú nhảy trong một cuộc phỏng vấn.

Để kỷ niệm sự kiện này, các nhân viên và hàng xóm tại Trung tâm Rowleys đã tặng cụ một chiếc cốc cá nhân hóa có in hình cú nhảy kèm lời “Cảm ơn”. Nhờ vậy, cụ sẽ luôn được gợi nhắc về trải nghiệm tuyệt vời này mỗi khi thưởng trà.

“Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ làm điều gì đó tương tự ở tuổi 91, nhưng tôi thích nó đến mức đang lên kế hoạch cho nhiều chuyến phiêu lưu thú vị hơn nữa”, cụ kể lại giọng đầy sự tự hào.

Cụ cũng bật mí thử thách tiếp theo của mình sẽ là chinh phục đường trượt zip line đạt vận tốc lên tới 160 km/h tại xứ Wales. Cụ hóm hỉnh nói thêm: “Tôi cực kỳ đam mê các trò chơi cảm giác mạnh, chừng nào sức khỏe vẫn cho phép để vận động thoải thì tại sao lại không thử cơ chứ?”.