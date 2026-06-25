Công nghệ 25/6: Google nâng cấp Gemini 3.5 Flash; Microsoft tung Surface giá rẻ

(VTC News) -

Google nâng cấp Gemini 3.5 Flash

Google vừa công bố bản nâng cấp cho Gemini 3.5 Flash, cho phép các nhà phát triển xây dựng agent tùy chỉnh có thể hoạt động xuyên suốt trên trình duyệt, thiết bị di động và máy tính để bàn. Đây là bước tiến quan trọng sau khi Gemini 3.5 Flash được giới thiệu tại hội nghị I/O tháng trước.

Giao diện Gemini 3.5. (Nguồn: Google)

Theo Google DeepMind, phiên bản mới đã tích hợp khả năng “computer use” trực tiếp vào mô hình chính, giúp agent có thể quan sát, suy luận và hành động trong nhiều môi trường. Điều này mở ra tiềm năng lớn cho các tác vụ dài hạn như kiểm thử phần mềm liên tục và tự động hóa công việc trong doanh nghiệp.

Google cũng bổ sung hai cơ chế bảo mật: yêu cầu xác nhận người dùng cho hành động nhạy cảm và tự động dừng tác vụ khi phát hiện prompt injection gián tiếp. Các doanh nghiệp có thể khai thác thông qua Gemini API và Enterprise Agent Platform, hứa hẹn nâng cao hiệu quả trong triển khai AI ở quy mô lớn.

Microsoft ra mắt Surface 8GB RAM giá từ 849 USD

Microsoft vừa bổ sung phiên bản Surface Pro 12-inch và Surface Laptop 13-inch với RAM 8GB, nhằm đối phó tình trạng giá linh kiện tăng cao. Nhờ thay đổi này, giá khởi điểm của Surface Pro giảm xuống còn 849 USD, trong khi Surface Laptop bắt đầu từ 949 USD, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

Surface Pro và Surface Laptop phiên bản RAM 8GB được giới thiệu với mức giá dễ tiếp cận hơn. (Nguồn: Future*Daniel Rubino)

Các mẫu mới vẫn dùng chip Snapdragon X Plus cùng bộ nhớ 256GB, nhưng không hỗ trợ tính năng Copilot+ AI vì yêu cầu tối thiểu 16GB RAM. Microsoft cho biết Windows 11 đã được tinh chỉnh để chạy mượt hơn trên cấu hình thấp, bao gồm việc tắt Widgets và tối ưu hệ thống.

Dù thiếu các tính năng AI cao cấp, phiên bản 8GB RAM vẫn phù hợp với người dùng phổ thông, phục vụ tốt các tác vụ văn phòng và học tập. Microsoft tiếp tục duy trì chính sách đổi trả trong 60 ngày, giúp khách hàng có thời gian trải nghiệm trước khi quyết định.

Laptop AI - Xu hướng mới trong học tập

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành công cụ quen thuộc trong học tập và công việc, đặc biệt với sinh viên và giới trẻ. Tại sự kiện trải nghiệm công nghệ do COLORFUL phối hợp cùng Microsoft tổ chức tại Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội), sinh viên đã trực tiếp thử các ứng dụng AI như Microsoft Copilot để xây dựng bài thuyết trình, tổng hợp thông tin và phát triển ý tưởng trong thời gian ngắn.

Ông Lê Nguyễn Hoàng - Marketing Manager Colorful Việt Nam chia sẻ về thương hiệu Colorful và các sản phẩm của hãng đến các bạn sinh viên. (Nguồn: Colorful)

Sự phổ biến của AI cũng đang thay đổi tiêu chí lựa chọn thiết bị cá nhân. Người dùng trẻ không chỉ quan tâm đến cấu hình phục vụ văn phòng hay giải trí, mà còn ưu tiên những mẫu laptop tối ưu cho tác vụ AI như xử lý dữ liệu, sáng tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh, video và làm việc đa nhiệm. Theo báo cáo Global AI Diffusion Report của Microsoft, Việt Nam hiện đứng thứ hai Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI, với 26,5% lực lượng lao động sử dụng công cụ này.

Các chuyên gia nhận định khái niệm "laptop AI" ngày càng phổ biến, không chỉ gắn với phần cứng mạnh mẽ mà còn là sự tích hợp giữa bộ xử lý chuyên dụng và nền tảng AI. Việc sinh viên được tiếp cận sớm với công cụ AI qua các hoạt động thực tế được xem là bước chuẩn bị cần thiết để thích ứng với môi trường học tập và thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.