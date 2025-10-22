Công nghệ 22/10: Netflix tăng sử dụng AI, YouTube bảo vệ gương mặt người dùng

(VTC News) -

Netflix đẩy mạnh ứng dụng AI tạo sinh

Trong báo cáo tài chính quý mới nhất, Netflix tuyên bố họ đã sẵn sàng tận dụng các tiến bộ của AI tạo sinh. Tuy không dùng AI làm nền tảng cho nội dung, Netflix xem đây là công cụ hỗ trợ các nhà sáng tạo nâng cao hiệu quả công việc.

CEO Netflix Ted Sarandos nhấn mạnh: “AI có thể cung cấp công cụ tốt hơn cho các nhà sáng tạo, nhưng không thể biến ai đó thành người kể chuyện giỏi nếu họ vốn không phải như vậy.” Netflix tin rằng AI sẽ giúp kể chuyện nhanh hơn, tốt hơn và theo cách mới mẻ.

Một cảnh trong film “The Eternaut” của Netflix. (Nguồn: Netflix)

Netflix đã ứng dụng AI tạo sinh để dựng cảnh tòa nhà sụp đổ trong phim Argentina “The Eternaut”. Ngoài ra, phim “Happy Gilmore 2” dùng AI để làm trẻ hóa nhân vật, còn “Billionaires’ Bunker” dùng AI để hình dung thiết kế trang phục và bối cảnh.

Dù Netflix lạc quan, nhiều nghệ sĩ lo ngại AI có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của họ, đặc biệt khi các mô hình AI được huấn luyện từ dữ liệu không có sự đồng thuận. Một số studio có xu hướng dùng AI cho hiệu ứng đặc biệt thay vì thay thế diễn viên.

YouTube chính thức triển khai công nghệ nhận diện hình ảnh AI

YouTube vừa ra mắt công nghệ nhận diện hình ảnh dành cho các nhà sáng tạo trong Chương trình Đối tác, sau một thời gian thử nghiệm. Công nghệ này cho phép người dùng yêu cầu gỡ bỏ nội dung do AI tạo ra có sử dụng hình ảnh hoặc giọng nói của họ.

Công nghệ mới giúp phát hiện và quản lý các video AI sử dụng gương mặt hoặc giọng nói của nhà sáng tạo mà không có sự đồng ý. Mục tiêu là ngăn chặn việc mạo danh để quảng bá sản phẩm hoặc lan truyền thông tin sai lệch.

Để bắt đầu, nhà sáng tạo cần truy cập tab “Likeness”, đồng ý xử lý dữ liệu, quét mã QR bằng điện thoại để xác minh danh tính qua ảnh CMND và video selfie ngắn. Sau khi được cấp quyền, họ có thể xem các video bị phát hiện và gửi yêu cầu gỡ bỏ theo chính sách quyền riêng tư hoặc bản quyền.

Người dùng có thể chọn lưu trữ video, yêu cầu gỡ bỏ hoặc rút khỏi hệ thống bất kỳ lúc nào. Nếu rút khỏi, YouTube sẽ ngừng quét video sau 24 giờ.

OpenAI ra mắt trình duyệt ChatGPT Atlas

OpenAI chính thức tham gia cuộc đua trình duyệt AI với việc ra mắt ChatGPT Atlas – một trình duyệt tích hợp AI, hiện đã có mặt trên macOS và sẽ sớm hỗ trợ Windows, iOS và Android. CEO Sam Altman gọi đây là cơ hội “một thập kỷ có một” để tái định nghĩa cách con người tương tác với webventurebeat.com.

Atlas cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với trình duyệt thay vì chỉ gõ URL. Giao diện chính của Atlas tương tự ChatGPT, với hộp thoại và các gợi ý câu hỏi. ChatGPT có thể đọc nội dung trang web và trả lời câu hỏi của người dùng ngay trên đó.

Người dùng có thể nhập dữ liệu từ Chrome hoặc Safari để tạo “bộ nhớ” cho Atlas. Trình duyệt sẽ dùng dữ liệu này để cá nhân hóa gợi ý. Tuy nhiên, tính năng ghi nhớ vẫn chưa hoàn hảo – có trường hợp Atlas không nhận ra lịch sử tìm kiếm đã được thực hiện nhiều lần.

Trình duyệt AI ChatGPT Atlas mở ra kỷ nguyên mới từ tìm kiếm đến mua sắm, tất cả chỉ bằng một cuộc trò chuyện. (Nguồn: OpenAI)

Atlas hỗ trợ các “tác nhân AI” có thể thực hiện tác vụ trực tiếp trong trình duyệt, như tạo danh sách mua sắm từ công thức nấu ăn và bắt đầu đặt hàng. Tuy nhiên, hiện tại chỉ người dùng ChatGPT Business, Plus và Pro mới được dùng tính năng này.

Atlas là bước đi đầu tiên của OpenAI trong cuộc cạnh tranh với Chrome, Comet của Perplexity, và Opera – các trình duyệt đang tích hợp AI. Dù Atlas chưa hoàn toàn “tái phát minh” trình duyệt, nó mang đến cách tiếp cận mới mẻ và hứa hẹn nhiều cải tiến trong tương lai.

InterSystems và Google Cloud bắt tay xây dựng nền tảng AI y tế thời gian thực

InterSystems đã bắt tay với Google Cloud để tích hợp nền tảng HealthShare vào API chăm sóc sức khỏe của Google. Mục tiêu là xây dựng một nền tảng dữ liệu thời gian thực, có khả năng mở rộng, hỗ trợ các ứng dụng AI tạo sinh và AI tác nhân.

Sự hợp tác này nhằm khắc phục tình trạng dữ liệu y tế bị phân mảnh và thiếu đồng bộ. InterSystems cung cấp khả năng kết nối, chuẩn hóa dữ liệu và xác thực danh tính bệnh nhân, trong khi Google Cloud cung cấp hạ tầng bảo mật, phân tích AI và khả năng tìm kiếm mạnh mẽ.

Việc tích hợp giúp tạo ra môi trường dữ liệu chuẩn FHIR, hỗ trợ ra quyết định trong lâm sàng, nghiên cứu và vận hành. Các tổ chức y tế có thể sử dụng mô hình AI Gemini trên nền tảng Vertex AI của Google để cải thiện sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ ra quyết định và tự động hóa hành chính.