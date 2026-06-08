Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh'

(VTC News) -

Lữ Lương Vỹ được xem là nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có đáng ngưỡng mộ của showbiz Hoa ngữ. Ông từng là nam thần thanh xuân của rất nhiều khán giả yêu thích phim TVB. Nhờ ngoại hình trẻ trung suốt nhiều năm, ông được khán giả gọi là "Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh".

Ngôi sao châu Á sinh ra ở Việt Nam

Lữ Lương Vỹ sinh năm 1956 tại TP.HCM trong một gia đình có 5 người con. Năm 11 tuổi, anh theo cha mẹ trở về Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống. Với tài năng diễn xuất và ngoại hình ưa nhìn, Lữ Lương Vỹ trở thành cái tên được nhiều đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng để mắt đến.

Thập niên 1990 được xem giai đoạn hoàng kim của Lữ Lương Vỹ. Ông góp mặt trong gần 100 phim ăn khách như Anh hùng xạ điêu, Tân Thủy Hử, Nhân tài Hoàng Phi Hồng... và hợp tác với các ngôi sao danh tiếng bậc nhất lúc bấy giờ là Châu Nhuận Phát, Cổ Thiên Lạc, Triệu Nhã Chi, Củng Lợi, Quan Chi Lâm...

Lữ Lương Vỹ đóng Triển Chiêu trong "Tân Bao Thanh Thiên".

Trong đó, vai diễn Đinh Lực trong Bến Thượng Hải (1983), đặc biệt là vai Triển Chiêu trong bản phim Tân Bao Thanh Thiên do ATV thực hiện năm 1995 của Lữ Lương Vỹ lưu dấu ấn khó quên trong lòng công chúng. Ông cũng là "Triển Chiêu" được yêu thích thứ hai chỉ sau Hà Gia Kính.

Con đường trở thành tỷ phú

Là sao nam nổi tiếng vì thế Lữ Lương Vỹ rất đào hoa. Ông từng trải qua 2 cuộc hôn nhân với minh tinh Châu Hải My và người đẹp Quảng Mỹ Vân. Năm 2001, Lữ Lương Vỹ cưới vợ lần 3 với doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Cặp đôi có với nhau một con trai.

Sau kết hôn, ông dấn thân sang mảng bất động sản và quảng cáo. Bắt đầu từ năm 2003, tài tử thành công rực rỡ khi mở công ty riêng. Sau 3 năm, công ty thu về lợi nhuận lên đến hơn 600 tỷ đồng/năm. Nhờ sự cố vấn và hỗ trợ từ vợ, sự nghiệp của Lữ Lương Vỹ ngày càng thăng tiến.

Theo thống kê của truyền thông Hoa ngữ trong năm 2025, tổng tài sản ròng của vợ chồng tài tử hàng đầu này đã đạt tới con số 10 tỷ HKD (33,9 nghìn tỷ đồng). Dù nắm trong tay gia sản kếch xù, vợ chồng Lữ Lương Vỹ rất kín đáo, không bao giờ khoe khoang cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.

Lữ Lương Vỹ bên bà xã doanh nhân.

Ở tuổi 70, tài tử đình đám vẫn rất trẻ trung, bảnh bao. Nhờ có cuộc sống không phải lo về tiền bạc, Lữ Lương Vỹ vẫn giữ được hình thể phong độ, gần như không khác gì thời trai tráng khi đóng Triển Chiêu. Đó là lý do ông được mệnh danh là "tài tử tỷ phú có diện mạo không tuổi" trong nhiều năm qua.

Trước nghi vấn dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì ngoại hình, Lữ Lương Vỹ từng phủ nhận. Ông cho biết bản thân duy trì lối sống khoa học, chú trọng ăn uống điều độ, kiêng dầu mỡ, chọn thực phẩm theo mùa và có chuyên gia dinh dưỡng tư vấn.

Ngoại hình gây sốc của Lữ Lương Vỹ ở tuổi 70.

Trong tiệc sinh nhật vào tháng 12/2025, Lữ Lương Vỹ trải lòng luôn cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ nhiều ân nhân trong suốt cuộc đời. Nhờ đó, mỗi bước đi của ông đều suôn sẻ, an toàn, vượt mọi trở ngại. Ông cũng bày tỏ tình cảm với bà xã doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Ông ca ngợi vợ như "tiên giáng trần" lo lắng cho gia đình.